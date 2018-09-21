"Зависть между строчками". Эксперт о сообщениях СМИ США про оружие РФ

240-мм самоходный миномёт 2С4 Тюльпан во время демонстрации в рамках международного военно-технического форума Армия-2017 на полигоне Алабино. 23 августа 2017

240-мм самоходный миномёт 2С4 Тюльпан во время демонстрации в рамках международного военно-технического форума Армия-2017 на полигоне Алабино. 23 августа 2017

Американские СМИ пишут о "божественном" оружии России. Эти суждения в эфире радио Sputnik оценил военный политолог Андрей Кошкин.

Россия модернизирует "божественную" артиллерию времен холодной войны, пишет американское издание The National Interest со ссылкой на Агентство иностранных военных исследований армии США (FMSO).

Речь идет о 240-миллиметровом миномете 2С4 "Тюльпан" и 203-миллиметровой гаубице 2С7 "Пион". Оба оружия способны выстреливать ядерными снарядами, что, как отмечает издание, "НАТО бы познало на горьком опыте, если бы холодная война стала горячей". Однако после окончания холодной войны Россия на долгое время складировала большую часть этой крупнокалиберной артиллерии.

Американское агентство утверждает, что теперь Москва адаптирует старые системы для современных угроз.

"По некоторым сообщениям, 2С4 модернизируют, чтобы интегрировать в современные системы командования и управления и внедрить улучшенные системы связи и управления огнем. Также предполагается обновление или замена трубы и механизма возвратной пружины", – заявили в FMSO.

Аналитикам агентства неизвестно, почему Россия возвращает старое оружие. Выдвигаются две вероятные причины, согласно первой, такая артиллерия будет использована, чтобы "стирать в порошок" укрепления противника. Вторая версия экспертов FMSO заключается в том, что снаряды для "божественной" артиллерии значительно дешевле в производстве, чем ракеты, особенно баллистические.

Военный политолог, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин считает, что в словах американских аналитиков просматривается некая зависть.

"Рассматривая оценочные суждения американских экспертов в области вооружения и боевой техники, которые стремятся оценить возможности России, мы понимаем, что у них существует меж строчками некая зависть, как рачительно РФ относится к своей боевой технике и вооружению. Эти перспективные проекты – и "Пион", и "Тюльпан" – еще не выбрали весь свой потенциал. И, конечно, модернизация подобного рода вооружений позволяет усилить возможности наших вооруженных сил", – отметил Андрей Кошкин в эфире радио Sputnik.