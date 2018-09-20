В Петербурге спустили на воду подводную лодку "Кронштадт"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 сен — РИА Новости. Дизель-электрическая подводная лодка "Кронштадт" проекта 677 торжественно спущена на воду в четверг на Адмиралтейских верфях (входит в состав Объединенной судостроительной корпорации) в Петербурге, передает корреспондент РИА Новости.

Торжественная церемония спуска подводной лодки началась около 10.20.

По словам генерального директора "Адмиралтейских верфей" Александра Бузакова, значимость этого события трудно переоценить. Корабль, заложенный в 2005 году, выпускается только в 2018 году, он пережил остановки в строительстве и остановки в финансировании, отметил гендиректор на мероприятии. Задержка в строительстве позволила учесть опыт, полученный в ходе опытной эксплуатации подводной лодки "Санкт-Петербург", которая завершается на Северном флоте, добавил Бузаков.

По словам главного советника президента АО "Объединенная судостроительная корпорация" Виктора Чиркова, если подводную лодку серии 877 называли "Чёрной дырой", то эту подводную лодку можно назвать "Невидимкой", потому что её никто не увидит и не услышит.

"Новая подводная лодка даёт возможность шагнуть вперёд и выполнить указы президента по строительству нового современного подводного флота России", — сказал Чирков на мероприятии.

Гендиректор предприятия-разработчика АО "ЦКБ МТ "Рубин" Игорь Вильнит в свою очередь добавил, что всё, что можно было сделать современного, было реализовано на подводной лодке "Кронштадт".

Право разбить бутылку шампанского доверили крестной матери подводной лодки, главе муниципального образования "Город Кронштадт" Наталье Чашиной.

Головная подлодка проекта 677 "Лада" — "Санкт-Петербург" — проходит опытную эксплуатацию на Северном флоте. Подлодки "Кронштадт" и "Великие Луки" представляют собой развитие проекта.

Длина подводной лодки проекта 677 составляет 66,8 метра, ширина — 7,1 метра, автономность — 45 суток, экипаж — 35 человек, предельная глубина погружения — 300 метров, скорость подводного хода — 21 узел. Проектант подводной лодки проекта "Лада" — ЦКБ "Рубин".

Сейчас на АО "Адмиралтейские верфи" успешно реализуется ряд контрактов для отечественных и зарубежных заказчиков. В строительстве находятся подводные лодки для ВМФ России. В постройке также серия патрульных ледоколов для Военно-морского флота и дизель-электрический ледокол "Виктор Черномырдин" для ФГУП "Росморпорт". В ноябре 2017 года исполнилось 313 лет со дня основания Адмиралтейских верфей.