Откуда сопла растут. Что известно о зенитно-ракетном полку, сбившем МН17

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости, Андрей Коц. Минобороны России сегодня представило неопровержимые доказательства причастности украинских военных к уничтожению малайзийского Boeing 777 в небе над Донбассом 17 июля 2014-го. Рассекречены документы Главного артиллерийского управления ВС России и Долгопрудненского машиностроительного объединения, свидетельствующие о том, что ракета с номером 886847349, обломки которой в мае продемонстрировали общественности следователи из Нидерландов, с конца декабря 1986-го хранилась на территории нынешней Украины. Согласно архивным данным, она входила в боекомплект одного из ЗРК "Бук-М1" 221-й зенитно-ракетной бригады, переформированной после распада СССР в 223-й Стрыйский зенитно-ракетный полк ВСУ. Что на сегодня известно о 223-м ЗРП и где еще успели наследить его зенитчики — в материале РИА Новости.
Стрыйские зенитчики
Восемнадцатого марта 2018-го Цуканов принимал высоких гостей: полк с помпой отмечал 75-летие. Выступая с приветственным словом, командир подчеркнул, что часть выполняет задачи по охране воздушного пространства над Львовской, Херсонской и Донецкой областями. Участие 223-го ЗРП в боях на юго-востоке страны неоднократно подтверждали как украинские СМИ, так и политические организации. Четырнадцатого июля 2017-го на сайте партии "УКРОП" появилась новость: "Стрийские укроповцы-волонтеры отвезли обмундирование бойцам, воюющим на востоке". Согласно тексту публикации, добровольцы посетили позиции 223-го полка в населенных пунктах Федоровка, Соледар, Попасная, Майоровка, Красногоровка, Водяное и Никольское.
Ранее вооружение 223-го засветилось в Донбассе в телевизионном репортаже украинского Пятого канала от 13 ноября 2015-го. В кадр попали ЗРК "Бук", "Стрела-10", а также переносные зенитно-ракетные комплексы. Как заявили военнослужащие, они способны держать под контролем все воздушное пространство Донбасса и за короткий период времени сбили четыре беспилотника армии ДНР. Других значимых упоминаний о 223-м ЗРП в украинских СМИ с 2014-го по 2018 год нет.
Командировка 08.08.08
Глава комиссии по расследованию вопросов о поставках оружия Верховной рады Валерий Коновалюк в октябре 2008-го подчеркнул, что по меньшей мере два из шести комплексов "позаимствовали" в том самом 223-м зенитно-ракетном полку. Их сняли с боевого дежурства в 2006-м, перебросили в Балаклею Харьковской области и в июне 2008-го отправили в Грузию.
"Вместо того чтобы восстановить боеспособность Украины, технику за бесценок отдали Грузии, — сообщил Коновалюк журналистам. — Это серьезное уголовное преступление, влияющее на безопасность страны. Кроме того, вооружения в Грузию поставлялись по заниженным ценам, что лишило украинский бюджет десятков миллионов долларов".
Более того, в августе 2016-го бывший президент Грузии Михаил Саакашвили признал, что украинские специалисты тренировали грузинских зенитчиков на полигонах Незалежной. Минобороны России и ряд специалистов сразу после конфликта в Южной Осетии заявили: военнослужащие ВСУ лично присутствовали на пусковых позициях. "Буки" были грамотно замаскированы на местности и "включались" лишь на короткое время, достаточное, чтобы нанести удар по цели. Это говорит о высоком уровне выучки экипажей. Украинские спецы соответствующим опытом обладали, грузинские — нет.
Не исключено, что за российскими самолетами в Южной Осетии охотились те же зенитчики, что сбили в 2014-м "Боинг" МН17 в Донбассе. В публикациях украинских СМИ 223-й зенитно-ракетный полк называют не иначе как образцовой и профессиональной воинской частью, одной из лучших в ПВО страны. Тем не менее эта элитная часть уже впуталась в мутную схему с поставками "Буков" в Грузию. В ее руководстве к июню 2014-го вполне могли оставаться люди, готовые безропотно вписаться в новую авантюру.