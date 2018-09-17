Откуда сопла растут. Что известно о зенитно-ракетном полку, сбившем МН17

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости, Андрей Коц. Минобороны России сегодня представило неопровержимые доказательства причастности украинских военных к уничтожению малайзийского Boeing 777 в небе над Донбассом 17 июля 2014-го. Рассекречены документы Главного артиллерийского управления ВС России и Долгопрудненского машиностроительного объединения, свидетельствующие о том, что ракета с номером 886847349, обломки которой в мае продемонстрировали общественности следователи из Нидерландов, с конца декабря 1986-го хранилась на территории нынешней Украины. Согласно архивным данным, она входила в боекомплект одного из ЗРК "Бук-М1" 221-й зенитно-ракетной бригады, переформированной после распада СССР в 223-й Стрыйский зенитно-ракетный полк ВСУ. Что на сегодня известно о 223-м ЗРП и где еще успели наследить его зенитчики — в материале РИА Новости.

Стрыйские зенитчики

Войсковая часть А-2847 — 223-й зенитно-ракетный полк — дислоцируется в городе Стрый Львовской области Украины и структурно подчиняется Воздушному командованию "Запад". По данным из открытых источников, воинское формирование имеет в своем составе не менее трех зенитно-ракетных дивизионов. Командует им полковник Алексей Цуканов. Пятого августа 2017-го он принял из рук президента Украины Петра Порошенко орден "За мужество" III степени. Эту боевую награду вручают за личный героизм, проявленный при выполнении воинского долга. За выслугу лет ее не дают, поэтому получить этот орден в сегодняшней Украине можно только за "подвиги" в Донбассе. Но не вполне ясно какие — ведь боевой авиации нет ни у ДНР, ни у ЛНР.

Восемнадцатого марта 2018-го Цуканов принимал высоких гостей: полк с помпой отмечал 75-летие. Выступая с приветственным словом, командир подчеркнул, что часть выполняет задачи по охране воздушного пространства над Львовской, Херсонской и Донецкой областями. Участие 223-го ЗРП в боях на юго-востоке страны неоднократно подтверждали как украинские СМИ, так и политические организации. Четырнадцатого июля 2017-го на сайте партии "УКРОП" появилась новость: "Стрийские укроповцы-волонтеры отвезли обмундирование бойцам, воюющим на востоке". Согласно тексту публикации, добровольцы посетили позиции 223-го полка в населенных пунктах Федоровка, Соледар, Попасная, Майоровка, Красногоровка, Водяное и Никольское.

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Ранее вооружение 223-го засветилось в Донбассе в телевизионном репортаже украинского Пятого канала от 13 ноября 2015-го. В кадр попали ЗРК "Бук", "Стрела-10", а также переносные зенитно-ракетные комплексы. Как заявили военнослужащие, они способны держать под контролем все воздушное пространство Донбасса и за короткий период времени сбили четыре беспилотника армии ДНР. Других значимых упоминаний о 223-м ЗРП в украинских СМИ с 2014-го по 2018 год нет.

Командировка 08.08.08

Зато эта воинская часть фигурировала в скандале десятилетней давности, связанном с контрабандой оружия с Украины в Грузию. Напомним, 1 октября 2010-го премьер-министр Юлия Тимошенко прямо обвинила президента Виктора Ющенко в незаконных поставках зенитно-ракетных комплексов "Бук" Грузии в 2007-2008 годах. К началу пятидневной войны в Южной Осетии Киев успел передать Тбилиси шесть установок с боекомплектом (48 ракет), запасными частями и всем необходимым оборудованием. Как известно, в этом скоротечном вооруженном конфликте Россия потеряла от огня с земли три штурмовика Су-25 и дальний бомбардировщик Ту-22М3. По мнению экспертов, все они были сбиты с помощью ЗРК "Бук-М1".

Глава комиссии по расследованию вопросов о поставках оружия Верховной рады Валерий Коновалюк в октябре 2008-го подчеркнул, что по меньшей мере два из шести комплексов "позаимствовали" в том самом 223-м зенитно-ракетном полку. Их сняли с боевого дежурства в 2006-м, перебросили в Балаклею Харьковской области и в июне 2008-го отправили в Грузию.

"Вместо того чтобы восстановить боеспособность Украины, технику за бесценок отдали Грузии, — сообщил Коновалюк журналистам. — Это серьезное уголовное преступление, влияющее на безопасность страны. Кроме того, вооружения в Грузию поставлялись по заниженным ценам, что лишило украинский бюджет десятков миллионов долларов".

Более того, в августе 2016-го бывший президент Грузии Михаил Саакашвили признал, что украинские специалисты тренировали грузинских зенитчиков на полигонах Незалежной. Минобороны России и ряд специалистов сразу после конфликта в Южной Осетии заявили: военнослужащие ВСУ лично присутствовали на пусковых позициях. "Буки" были грамотно замаскированы на местности и "включались" лишь на короткое время, достаточное, чтобы нанести удар по цели. Это говорит о высоком уровне выучки экипажей. Украинские спецы соответствующим опытом обладали, грузинские — нет.

© AP Photo / Dmitry Lovetsky Обломки "Боинга" в Донецкой области © AP Photo / Dmitry Lovetsky Обломки "Боинга" в Донецкой области

Не исключено, что за российскими самолетами в Южной Осетии охотились те же зенитчики, что сбили в 2014-м "Боинг" МН17 в Донбассе. В публикациях украинских СМИ 223-й зенитно-ракетный полк называют не иначе как образцовой и профессиональной воинской частью, одной из лучших в ПВО страны. Тем не менее эта элитная часть уже впуталась в мутную схему с поставками "Буков" в Грузию. В ее руководстве к июню 2014-го вполне могли оставаться люди, готовые безропотно вписаться в новую авантюру.