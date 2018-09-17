РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Безопасность

Откуда сопла растут. Что известно о зенитно-ракетном полку, сбившем МН17

(обновлено: 18:36 17.09.2018)
035665
© Фото : ВіталійБук М-1 ВСУ на параде в КиевеБук М-1 ВСУ на параде в Киеве
© Фото : Віталій

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости, Андрей Коц. Минобороны России сегодня представило неопровержимые доказательства причастности украинских военных к уничтожению малайзийского Boeing 777 в небе над Донбассом 17 июля 2014-го. Рассекречены документы Главного артиллерийского управления ВС России и Долгопрудненского машиностроительного объединения, свидетельствующие о том, что ракета с номером 886847349, обломки которой в мае продемонстрировали общественности следователи из Нидерландов, с конца декабря 1986-го хранилась на территории нынешней Украины. Согласно архивным данным, она входила в боекомплект одного из ЗРК "Бук-М1" 221-й зенитно-ракетной бригады, переформированной после распада СССР в 223-й Стрыйский зенитно-ракетный полк ВСУ. Что на сегодня известно о 223-м ЗРП и где еще успели наследить его зенитчики — в материале РИА Новости.

Стрыйские зенитчики

Брифинг Министерства обороны РФ по крушению Боинга-777
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Минобороны установило бортовой номер ракеты, сбившей MH17
Войсковая часть А-2847 — 223-й зенитно-ракетный полк — дислоцируется в городе Стрый Львовской области Украины и структурно подчиняется Воздушному командованию "Запад". По данным из открытых источников, воинское формирование имеет в своем составе не менее трех зенитно-ракетных дивизионов. Командует им полковник Алексей Цуканов. Пятого августа 2017-го он принял из рук президента Украины Петра Порошенко орден "За мужество" III степени. Эту боевую награду вручают за личный героизм, проявленный при выполнении воинского долга. За выслугу лет ее не дают, поэтому получить этот орден в сегодняшней Украине можно только за "подвиги" в Донбассе. Но не вполне ясно какие — ведь боевой авиации нет ни у ДНР, ни у ЛНР.

Восемнадцатого марта 2018-го Цуканов принимал высоких гостей: полк с помпой отмечал 75-летие. Выступая с приветственным словом, командир подчеркнул, что часть выполняет задачи по охране воздушного пространства над Львовской, Херсонской и Донецкой областями. Участие 223-го ЗРП в боях на юго-востоке страны неоднократно подтверждали как украинские СМИ, так и политические организации. Четырнадцатого июля 2017-го на сайте партии "УКРОП" появилась новость: "Стрийские укроповцы-волонтеры отвезли обмундирование бойцам, воюющим на востоке". Согласно тексту публикации, добровольцы посетили позиции 223-го полка в населенных пунктах Федоровка, Соледар, Попасная, Майоровка, Красногоровка, Водяное и Никольское.

скачать видеоскопировать ссылкуполучить код
© Министерство обороны РФ
Документ, доказывающий фальсификацию видеоматериалов расследования крушения рейса MH17

Ранее вооружение 223-го засветилось в Донбассе в телевизионном репортаже украинского Пятого канала от 13 ноября 2015-го. В кадр попали ЗРК "Бук", "Стрела-10", а также переносные зенитно-ракетные комплексы. Как заявили военнослужащие, они способны держать под контролем все воздушное пространство Донбасса и за короткий период времени сбили четыре беспилотника армии ДНР. Других значимых упоминаний о 223-м ЗРП в украинских СМИ с 2014-го по 2018 год нет.

Командировка 08.08.08

Колонна российских войск, движущихся в место временного лагеря на территории Грузии
© РИА Новости / Максим Авдеев
Перейти в фотобанк
"Саакашвили крыли по матери". Воспоминания о "пятидневной войне"
Зато эта воинская часть фигурировала в скандале десятилетней давности, связанном с контрабандой оружия с Украины в Грузию. Напомним, 1 октября 2010-го премьер-министр Юлия Тимошенко прямо обвинила президента Виктора Ющенко в незаконных поставках зенитно-ракетных комплексов "Бук" Грузии в 2007-2008 годах. К началу пятидневной войны в Южной Осетии Киев успел передать Тбилиси шесть установок с боекомплектом (48 ракет), запасными частями и всем необходимым оборудованием. Как известно, в этом скоротечном вооруженном конфликте Россия потеряла от огня с земли три штурмовика Су-25 и дальний бомбардировщик Ту-22М3. По мнению экспертов, все они были сбиты с помощью ЗРК "Бук-М1".

Глава комиссии по расследованию вопросов о поставках оружия Верховной рады Валерий Коновалюк в октябре 2008-го подчеркнул, что по меньшей мере два из шести комплексов "позаимствовали" в том самом 223-м зенитно-ракетном полку. Их сняли с боевого дежурства в 2006-м, перебросили в Балаклею Харьковской области и в июне 2008-го отправили в Грузию.

"Вместо того чтобы восстановить боеспособность Украины, технику за бесценок отдали Грузии, — сообщил Коновалюк журналистам. — Это серьезное уголовное преступление, влияющее на безопасность страны. Кроме того, вооружения в Грузию поставлялись по заниженным ценам, что лишило украинский бюджет десятков миллионов долларов".

Более того, в августе 2016-го бывший президент Грузии Михаил Саакашвили признал, что украинские специалисты тренировали грузинских зенитчиков на полигонах Незалежной. Минобороны России и ряд специалистов сразу после конфликта в Южной Осетии заявили: военнослужащие ВСУ лично присутствовали на пусковых позициях. "Буки" были грамотно замаскированы на местности и "включались" лишь на короткое время, достаточное, чтобы нанести удар по цели. Это говорит о высоком уровне выучки экипажей. Украинские спецы соответствующим опытом обладали, грузинские — нет.

© AP Photo / Dmitry LovetskyОбломки "Боинга" в Донецкой области
© AP Photo / Dmitry Lovetsky
Обломки "Боинга" в Донецкой области

Не исключено, что за российскими самолетами в Южной Осетии охотились те же зенитчики, что сбили в 2014-м "Боинг" МН17 в Донбассе. В публикациях украинских СМИ 223-й зенитно-ракетный полк называют не иначе как образцовой и профессиональной воинской частью, одной из лучших в ПВО страны. Тем не менее эта элитная часть уже впуталась в мутную схему с поставками "Буков" в Грузию. В ее руководстве к июню 2014-го вполне могли оставаться люди, готовые безропотно вписаться в новую авантюру.

Комментировать
Безопасность
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеMail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена