МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Сбившая рейс МН17 над Украиной ракета после производства в 1986 году была отправлена в воинскую часть Украинской ССР, сообщил журналистам в понедельник начальник главного ракетного-артиллерийского управления Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Николай Паршин.

"Хотел бы довести до вас информацию, кто являлся получателем и использовал эту ракету. Так вот ракета… 29 декабря 1986 года была отправлена железнодорожным транспортом в войсковую часть 20152. Достоверно известно, что ракета воинской частью была получена", — сказал он на брифинге.

Говоря о воинской части 20152, куда была поставлена ракета, Паршин сообщил, что ее действительное название — 223-яя зенитно-ракетная бригада. В 1986 году бригада входила в состав Прикарпатского военного округа и дислоцировалась в Тернопольской области Украинской ССР. "На ее вооружении состояли зенитно-ракетные комплексы БУК", — сказал Паршин.