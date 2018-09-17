Связисты из ЦВО совершат марш из Забайкалья в Самарскую область

САМАРА, 17 сен — РИА Новости. Связисты 2-й общевойсковой армии Центрального военного округа, принимавшие участие в маневрах "Восток-2018", совершат комбинированный марш на 5,5 тысячи километров из Забайкальского края в Самарскую область в пункты постоянной дислокации, сообщает в понедельник пресс-служба округа.

"Бригада управления (связи) 2-й общевойсковой армии Центрального военного округа начала погрузку техники на железнодорожные платформы в Забайкальском крае. Связистам предстоит совершить комбинированный марш на 5,5 тысячи километров в пункты постоянной дислокации под Самарой", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, ранее подразделения в составе около 1 тысячи военнослужащих и свыше 300 единиц техники были переброшены на Дальний Восток для участия в маневрах "Восток-2018". На учениях связисты развернули пункт управления с учетом сирийского опыта и организовали засекреченную связь со своими воинскими частями на условной территории противника.

Маневры "Восток-2018" проходили с 11 по 17 сентября под руководством министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу на Дальнем Востоке России и в прилегающих акваториях Тихого океана. Они стали крупнейшими в России за 37 лет, к ним привлекли почти 300 тысяч военных, десятки тысяч бронемашин, вертолетов, самолетов и беспилотников. На одном из этапов в маневрах приняли участие подразделения из Китая и Монголии.