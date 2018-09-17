Каспийскую флотилию подняли по учебной тревоге для проверки боеготовности

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 сен – РИА Новости. Ученая тревога объявлена в соединениях и воинских частях Каспийской флотилии Южного военного округа в рамках проверки боевой готовности по приказу командующего войсками ЮВО генерал-полковника Александра Дворникова, сообщил журналистам начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.

В проверке боевой готовности задействовано 100% личного состава Каспийской флотилии.

Экипажи кораблей и личный состав подразделений морской пехоты выполнили комплекс мероприятий приведения в высшие степени боевой готовности. На кораблях и судах обеспечения началась подготовка к выходу в море для выполнения задач по плану проверки. Боевая техника морской пехоты выведена в районы формирования колонн.

"В соответствии с замыслом проверки боеготовности корабли и морская пехота флотилии проведут двусторонние тактические учения в составе соединений в морских полигонах и в условиях морского побережья", — уточнил Астафьев.

Комплексная комиссия офицеров штаба ЮВО оценит состояние боевой и оперативной подготовки личного состава объединения, проверит способность выполнять практические действия в условиях сложной тактической обстановки. Также командиры соединений флотилии продемонстрируют навыки организации межвидового взаимодействия и управления приданными силами различных родов войск.