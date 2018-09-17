На российской военной базе в Армении объявили проверку боеготовности

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Военнослужащие российской базы Южного военного округа (ЮВО) в Армении подняты по учебной тревоге для проверки боеготовности, сообщил начальник пресс-службы ЮВО полковник Вадим Астафьев.

"По приказу командующего войсками ЮВО генерал-полковника Александра Дворникова российская база ЮВО, дислоцированная в Армении, поднята по учебной тревоге с целью проверки боевой готовности", — заявил он.

По данным пресс-службы, к проверке привлечены все соединения и воинские части российской военной базы. Астафьев рассказал, что командованию военной базы предстоит отработать на практике задачи организации управления войсками с подвижных пунктов управления. "Комплексной комиссией штаба ЮВО будут оценены способности выполнения задач разведывательно-ударной деятельности, а также обеспечения защиты и маскировки подвижных пунктов управления", — отметил он.

Начальник пресс-службы добавил, что личный состав соединений совершит марши комбинированными способами на общевойсковые полигоны Алагяз и Камхуд. Он уточнил, что подразделения отработают вопросы всестороннего обеспечения на марше.