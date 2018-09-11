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В России начались крупнейшие учения "Восток-2018"

(обновлено: 11:26 11.09.2018)
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© РИА Новости / Евгений ЕпанчинцевПерейти в фотобанкЭшелоны с военной техникой армии Китая перед началом военных учений Восток-2018. Архивное фотоЭшелоны с военной техникой армии Китая перед началом военных учений Восток-2018. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. На Дальнем Востоке стартовали крупнейшие в современной истории России военные маневры. Учения "Восток-2018" пройдут с 11 по 17 сентября под руководством министра обороны Сергея Шойгу.

Российская армия. Архивное фото
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Бригаду управления ЦВО перебросили в Забайкалье на учениях "Восток-2018"
Они станут самыми масштабными за последние 37 лет.

В маневрах примут участие почти 300 тысяч военных, более тысячи самолетов, вертолетов и беспилотников, до 36 тысяч бронемашин, до 80 кораблей и судов обеспечения.

Кроме того, к учениям привлекут военных из Китая и Монголии. Так, например, китайские ВВС направят на военные маневры "Восток-2018" шесть самолетов и 24 вертолета.

По данным российского Минобороны, винтокрылые машины китайских ВВС представлены шестью вертолетами Ми-171, которые закупили в России, девятью вертолетами Z-9 и девятью Z-19.

Учения танковых войск Восточного военного округа
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Минобороны опубликовало видео начала крупнейших маневров "Восток-2018"
Самолеты и вертолеты уже находятся на оперативных аэродромах Восточного военного округа. Их задействуют в основном этапе розыгрыша совместных практических действий российских и китайских вооруженных сил, который пройдет 13 сентября на полигоне "Цугол" в Забайкальском крае.

Задачи кораблей ТОФ

Боевые корабли и суда Тихоокеанского флота осуществят развертывание в морских акваториях на Приморском направлении, сообщили в Минобороны.

Экипажи кораблей отрабатывают задачи по организации противовоздушной обороны и связи в составе ордера, а также проведут учения по борьбе за живучесть.

Параллельно районы сосредоточения занимают соединения и подразделения Береговых войск ТОФ для последующей высадки морского десанта и организации противодесантной обороны побережья.

Подготовка к операции Северного флота

Военнослужащий армии России. Архивное фото
© РИА Новости / Анатолий Медведь
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Учения "Восток-2018" не повлияют на безопасность стран НАТО, заявили в МИД
Корабли другого флота — Северного — уже прибыли к берегам Чукотки для участия в маневрах "Восток-2018".

Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России, большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков" и большие десантные корабли "Кондопога" и "Александр Отраковский" приступили к подготовке операции по высадке морского десанта на необорудованное побережье.

В рамках маневров войска Севфлота отрабатывают практические действия в Арктической зоне в районе Чукотки — как на континентальном побережье, так и в морях Северного Ледовитого и Тихого океанов.

Защита на востоке

Как считает военный эксперт, руководитель Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности, полковник в отставке Александр Жилин, главное в этих учениях — возможность отработать ведение боевых действий совместно с Китаем.

Участники Брифинга, посвященного проведению учений Восток-2018. 6 сентября 2018
© РИА Новости / Илья Питалев
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Герасимов рассказал о технике, которую задействуют в маневрах "Восток-2018"
"Мы фактически демонстрируем, что восток защищен двумя великими державами", — сказал он в эфире радио Sputnik.

По словам эксперта, эти маневры покажут, что и российская, и китайская армии находятся не просто в союзнических отношениях, а могут работать как единое целое.

"Потому что раньше, когда мы проводили учения совместно с Китаем, система управления была несколько иной — Китай несколько сторонился и управлял своими войсками сам. Сейчас весь военный спектакль, который мы видим, управляется из единых центров, что очень важно", — заключил Жилин.

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