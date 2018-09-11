Военный эксперт об учениях "Восток-2018": армии РФ и КНР – как единое целое

Начались крупнейшие в современной истории России учения "Восток-2018". Об основных задачах маневров в эфире радио Sputnik рассказал военный эксперт Александр Жилин.

Крупнейшие в современной истории России военные маневры "Восток-2018" стартовали на Дальнем Востоке, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны.

Учения пройдут с 11 по 17 сентября под руководством министра обороны России Сергея Шойгу на Дальнем Востоке и в прилегающих акваториях Тихого океана. Маневры станут крупнейшими за последние 37 лет, в них задействуют почти 300 тысяч военных, более тысячи самолетов, вертолетов и беспилотников, до 36 тысяч бронемашин, до 80 кораблей и судов обеспечения. На одном из этапов в них примут участие подразделения из Китая и Монголии.

В ходе маневров будут отработаны вопросы применения межвидовых войсковых группировок в интересах обеспечения безопасности России. Основная цель — проверить, как органы военного управления подготовлены к планированию и проведению перегруппировки войск на большие расстояния, как взаимодействуют сухопутные группировки и силы ВМФ. Кроме того, командующие, командиры и штабы должны усовершенствовать свои навыки в управлении войсками.

Маневры пройдут в два этапа: сначала Дальнем Востоке развернут группировку войск, а также нарастят группировку ВМФ в северной и дальневосточной морских зонах. На втором этапе командиры и штабы отработают управление межвидовыми группировками войск с практической отработкой оборонительных и наступательных действий.

Главное в этих учениях – возможность отработать ведение боевых действий совместно с Китаем, считает военный эксперт, руководитель Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности, полковник в отставке Александр Жилин.

"Особо хочу отметить, что речь идет не только о привлечении личного состава и огромного количества боевой техники, самолетов, бронемашин, танков и так далее, – речь идет об отработке управления боем с применением новых технологий, управления боем с таким союзником как Китай. Это важнейшие компоненты, потому что мы фактически демонстрируем, что восток защищен двумя великими державами. И эти учения показывают, что и российская, и китайская армии находятся не просто в союзнических отношениях, а могут работать как единое целое. Потому что раньше, когда мы проводили учения совместно с Китаем, система управления была несколько иной – Китай несколько сторонился и управлял своими войсками сам. Сейчас весь военный спектакль, который мы видим, управляется из единых центров, что очень важно", — сказал Александр Жилин в эфире радио Sputnik.

Основные войсковые маневры пройдут на полигонах Восточного военного округа "Цугол", "Бамбурово", "Радыгино", "Успеновский" и "Бикинский", а также на полигонах ВВС и ПВО "Литовко", "Новосельское", "Телемба" и "Бухта Анна", в акваториях Берингова и Охотского морей, Авачинского и Кроноцкого заливов. На полигоне "Цугол" в совместных практических действиях примут участие китайские военнослужащие.

К участию в маневрах привлекаются органы военного управления, войска Восточного и Центрального военных округов, силы Северного флота, соединения воздушно-десантных войск, дальней и военно-транспортной авиации ВКС.