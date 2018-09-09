Сроки испытаний корабельной версии вертолета Ка-52 определят до конца года

ГЕЛЕНДЖИК, 9 сен – РИА Новости. Холдинг "Вертолеты России" (входит в Ростех) и Минобороны РФ до конца года определят сроки испытаний корабельной версии вертолета Ка-52, сообщил журналистам генеральный директор холдинга Андрей Богинский.

"Сухопутную версию Ка-52 сделали, теперь надо завершить испытания корабельной версии, сроков пока нет, так как они обсуждаются с министерством обороны. Мы надеемся, что до конца года мы этот вопрос с Минобороны сможем урегулировать", — сказал Богинский на "Гидроавиасалоне-2018".

Говоря о модернизации сухопутной версии вертолета, он уточнил, что она идет постоянно. "У нас есть план модернизации краткосрочный и среднесрочный. По каждой машине есть такие планы. По военным – это вопросы дальности обнаружения и распознавания целей, а по гражданским – внедрение тех или иных опций, которые нужны гражданским потребителям", — пояснил Богинский.

Ка-52 "Аллигатор" — российский разведывательно-ударный вертолёт. Машина способна поражать бронированную и небронированную технику, живую силу и воздушные цели на поле боя.