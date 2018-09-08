В США представили концепт перехватчика российских "Кинжалов"

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Оборонно-исследовательское агентство DARPA презентовало американским военным перспективный перехватчик Glide Breaker. Предполагается, что он станет ответом США на гиперзвуковое оружие России и Китая.

По данным портала The Drive, агентство объявило о старте опытно-конструкторских работ и показало концепт летательного аппарата на выставке D60, которая проходила с 5 по 7 сентября.

Разработчики предполагают, что устройство будет уничтожать гиперзвуковые ракеты противника так называемым кинетическим перехватом, при котором цель поражается всем корпусом аппарата, а не только его боевой частью.

"Цель программы Glide Breaker — расширить возможности США обороняться против сверхвукового оружия и целого класса гиперзвуковых угроз", — говорилось в июльском заявлении DARPA на тему проекта.

Издание отмечает, что американские военные обеспокоены новейшим оружием России — ракетными комплексами "Авангард" и "Кинжал", а также ведущимися в Китае разработками вооружений такого типа.

Переосмыслить защиту

Ранее глава Северного командования Вооруженных сил США и Командования воздушно-космической обороны Северной Америки генерал Терренс О'Шонесси заявил, что территория страны не защищена от российских и китайских ракет.

"Мы должны фундаментально переосмыслить защиту нашей страны и продумать, как мы будем защищаться от равного по силе соперника", — сказал О'Шонесси на конференции Нацгвардии США.

Одним из инструментов перехвата ракет генерал назвал истребители F-16. По его словам, самолеты будут способны на это, если оснастить их радарами с активной фазированной антенной решеткой.

В погоне за Россией

Также сообщалось, что корпорация Lockheed Martin получила от ВВС США заказ на разработку прототипа новейшей гиперзвуковой аэробаллистической ракеты. Работы оцениваются в 480 миллионов долларов. Идет разработка и гиперзвуковой ракеты проекта HCSW, которые Пентагон ожидает к 2021 году. Преподаватель Военного университета Минобороны Владимир Карякин назвал эти планы оптимистичными.

"Гонка вооружений имеет место, и нам приходится учитывать, что наши вероятные противники будут стараться компенсировать отставание. Тем более что у нас "Кинжал" — уже в железе и поставлен на вооружение, поэтому они будут стараться догнать и эту нишу заполнить. Надо подождать и посмотреть, что у них получится", — сказал эксперт в эфире радио Sputnik

По оценкам Карякина, на разработку и испытание серии гиперзвуковых ракет США потребуется не менее пяти лет.

Новое оружие

В начале марта Владимир Путин в послании Федеральному собранию рассказал об уже испытанных образцах новейшего российского оружия. Среди них — авиационный комплекс "Кинжал", ракетный комплекс "Сармат", крылатые ракеты с ядерной энергоустановкой "Буревестник" и лазерное оружие.

Президент также сообщил о разработке гиперзвукового оружия, способного лететь в плотных слоях атмосферы на межконтинентальную дальность со скоростью, превышающей число Маха более чем в 20 раз.

Позже глава Стратегического командования Пентагона Джон Хайтен заявил, что у США нет эффективных средств защиты против такого оружия.