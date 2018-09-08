В США представили концепт перехватчика российских "Кинжалов"

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Оборонно-исследовательское агентство DARPA презентовало американским военным перспективный перехватчик Glide Breaker. Предполагается, что он станет ответом США на гиперзвуковое оружие России и Китая.
По данным портала The Drive, агентство объявило о старте опытно-конструкторских работ и показало концепт летательного аппарата на выставке D60, которая проходила с 5 по 7 сентября.
Разработчики предполагают, что устройство будет уничтожать гиперзвуковые ракеты противника так называемым кинетическим перехватом, при котором цель поражается всем корпусом аппарата, а не только его боевой частью.
"Цель программы Glide Breaker — расширить возможности США обороняться против сверхвукового оружия и целого класса гиперзвуковых угроз", — говорилось в июльском заявлении DARPA на тему проекта.
Издание отмечает, что американские военные обеспокоены новейшим оружием России — ракетными комплексами "Авангард" и "Кинжал", а также ведущимися в Китае разработками вооружений такого типа.
Переосмыслить защиту
Ранее глава Северного командования Вооруженных сил США и Командования воздушно-космической обороны Северной Америки генерал Терренс О'Шонесси заявил, что территория страны не защищена от российских и китайских ракет.
Одним из инструментов перехвата ракет генерал назвал истребители F-16. По его словам, самолеты будут способны на это, если оснастить их радарами с активной фазированной антенной решеткой.
В погоне за Россией
Также сообщалось, что корпорация Lockheed Martin получила от ВВС США заказ на разработку прототипа новейшей гиперзвуковой аэробаллистической ракеты. Работы оцениваются в 480 миллионов долларов. Идет разработка и гиперзвуковой ракеты проекта HCSW, которые Пентагон ожидает к 2021 году. Преподаватель Военного университета Минобороны Владимир Карякин назвал эти планы оптимистичными.Sputnik.
По оценкам Карякина, на разработку и испытание серии гиперзвуковых ракет США потребуется не менее пяти лет.
Новое оружие
Президент также сообщил о разработке гиперзвукового оружия, способного лететь в плотных слоях атмосферы на межконтинентальную дальность со скоростью, превышающей число Маха более чем в 20 раз.
Позже глава Стратегического командования Пентагона Джон Хайтен заявил, что у США нет эффективных средств защиты против такого оружия.