Военный эксперт о планах США создать аналог "Кинжала": им нас не догнать

В США решили создать аналог российской новейшей гиперзвуковой ракеты "Кинжал". Военный эксперт Владимир Карякин в эфире радио Sputnik поделился мнением о том, удастся ли американцам в ближайшее время осуществить задуманное.

Американская военно-промышленная корпорация Lockheed Martin получила заказ ВВС США на разработку прототипа новейшей гиперзвуковой аэробаллистической ракеты под обозначением ARRW (Air-Launched Rapid Response Weapon), пишет портал Defense News.

Стоимость разработки оценивается в 480 млн долларов, итоговые условия сделки пока обсуждаются. Новый тип ракет, как и гиперзвуковая ракета HCSW (Hypersonic Conventional Strike Weapon), которую также разрабатывают в Lockheed Martin по апрельскому контракту на 928 млн долларов, ориентировочно будет готов к 2021-му году. При создании ARRW, как предполагается, будут использованы новейшие экспериментальные технологии.

На сегодняшний день разработку аэробаллистических ракет, помимо России и США, ведут также Израиль (Rampage) и Китай (CH-AS-X-13).

В эфире радио Sputnik преподаватель Военного университета Минобороны РФ, кандидат военных наук Владимир Карякин высказал мнение, что заявленные американцами сроки разработки нового типа ракет не реальны.

"Конечно, 2021 год – это очень короткий срок для разработки принципиально нового оружия, и здесь американцы немного оптимистично настроены. Но гонка вооружений имеет место, и нам приходится учитывать, что наши вероятные противники будут стараться компенсировать отставание. Тем более что у нас "Кинжал" – уже в железе и поставлен на вооружение. Поэтому, конечно, они будут стараться догнать и эту нишу заполнить. Надо подождать и посмотреть, что у них получится. Я думаю, что не менее пяти лет потребуется на разработку и на испытания. Так что догнать нас они не смогут в ближайшее время. Кроме того, и наша промышленность не стоит на месте, она будет совершенствовать эти ракеты", – сказал Владимир Карякин.

Президент России Владимир Путин в марте в своем послании к Федеральному собранию представил новейшие типы российского вооружения, которые не имеют аналогов в мире, в том числе авиационный ракетный комплекс "Кинжал". По словам главы государства, гиперзвуковая ракета, способная развивать скорость в 10 Махов (10 скоростей звука), гарантированно преодолевает все существующие системы противовоздушной и противоракетной обороны, доставляя на дальность до 2 тысяч километров ядерные и обычные боезаряды.

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