Военный эксперт о планах США создать аналог "Кинжала": им нас не догнать

Американская военно-промышленная корпорация Lockheed Martin получила заказ ВВС США на разработку прототипа новейшей гиперзвуковой аэробаллистической ракеты под обозначением ARRW (Air-Launched Rapid Response Weapon), пишет портал Defense News.
На сегодняшний день разработку аэробаллистических ракет, помимо России и США, ведут также Израиль (Rampage) и Китай (CH-AS-X-13).
В эфире радио Sputnik преподаватель Военного университета Минобороны РФ, кандидат военных наук Владимир Карякин высказал мнение, что заявленные американцами сроки разработки нового типа ракет не реальны.
"Конечно, 2021 год – это очень короткий срок для разработки принципиально нового оружия, и здесь американцы немного оптимистично настроены. Но гонка вооружений имеет место, и нам приходится учитывать, что наши вероятные противники будут стараться компенсировать отставание. Тем более что у нас "Кинжал" – уже в железе и поставлен на вооружение. Поэтому, конечно, они будут стараться догнать и эту нишу заполнить. Надо подождать и посмотреть, что у них получится. Я думаю, что не менее пяти лет потребуется на разработку и на испытания. Так что догнать нас они не смогут в ближайшее время. Кроме того, и наша промышленность не стоит на месте, она будет совершенствовать эти ракеты", – сказал Владимир Карякин.
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