В России разрабатывают гражданскую версию беспилотника "Альтаир"

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Первый в России гражданский тяжелый транспортный беспилотник на базе военного аппарата большой продолжительности полета "Альтаир" (проект "Альтиус"), который сейчас проходит испытания, будет создан до конца года, сообщил в интервью РИА Новости лидер рабочей группы "Аэронет" и рабочей группы по совершенствованию законодательства в сфере действия дорожной карты "Аэронет", космонавт-испытатель Сергей Жуков.

"Военный прототип проходит испытания, а гражданский планируется создать к 2019 году", — сказал он.

Речь, по словам Жукова, идет о гражданской версии 7-тонного двухдвигательного военного аппарата "Альтаир" разработки казанского ОКБ Симонова. "На создание его гражданской версии выделено 450 миллионов рублей бюджетного финансирования и 240 миллионов рублей из внебюджетных источников. Ведутся переговоры с частными инвесторами с целью увеличить сумму софинансирования проекта", — рассказал Жуков.

В итоге планируется разработать летательный аппарат с продолжительностью полета до 48 часов, способный поднимать до 2-2,5 тонны полезной нагрузки. Первой появится версия беспилотника для мониторинга ледовой обстановки в Арктике, таксации лесов, других задач дистанционного зондирования Земли. Летательный аппарат будет нести на борту большое количество разной аппаратуры, включая оптические устройства, тепловизор, лидар.

По словам Жукова, создание грузовой версии потребует расширения отсека полезного груза. "Нынешний отсек невелик по объему, для транспортной версии конструкцию придется сделать более "пузатой", — сообщил он.

В транспортной версии беспилотник сможет, например, использоваться для доставки грузов в удаленные населенные пункты.

Жуков пояснил, что после создания прототипа и его испытаний, прежде чем начнется его серийное производство, разработчикам нужно будет получить сертификат единичного образца, а потом уже сертификата типа на этот беспилотник.

Информация о разработке первого гражданского транспортного беспилотника будет представлена рабочей группы "Аэронет" на Восточном экономическом форуме, рассказал Жуков.

В мае сообщалось, что разработка тяжелого российского ударного беспилотника "Альтаир", создаваемого в рамках проекта "Альтиус", способного нести боевую нагрузку порядка 2 тонн, завершится в 2018 году. Впервые модель этого беспилотного была представлена на форуме "Армия-2015".