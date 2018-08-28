АБАКАН, 28 авг – РИА Новости. Без малого 300 тысяч военных, 36 тысяч танков, БТР и других машин, больше тысячи вертолетов, самолетов и беспилотников привлекут к маневрам "Восток-2018", которые станут крупнейшими в России со знаменитых учений "Запад-81".

Об этом во вторник сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на встрече журналистами.

По его словам, подобных масштабных маневров не было в России с 1981 года. "Они в чем-то повторяют "Запад-81", но в чем-то, пожалуй, еще масштабнее. Больше 1 тысячи летательных аппаратов, почти 300 тысяч военнослужащих, на почти всех полигонах Центрального и Восточного военных округов, естественно, Тихоокеанский флот, Северный флот, полностью задействованы ВДВ", — сказал Шойгу.

"Представьте себе, что одновременно в движении в работе находятся 36 тысяч единиц военной техники — это танки, БТР, БМП, и все это, естественно, проверяется в условиях, максимально приближенных к боевым", — отметил глава Минобороны.

По его словам, маневры начинаются традиционно с большой серии подготовительных мероприятий — около 15 специальных учений по обеспечению войск. Преддверием учений стала объявленная верховным главнокомандующим внезапная проверка боеготовности, которая, по словам Шойгу, стала "хорошей практикой в нашей жизни и работе".

Маневры "Восток-2018" проводятся с 11 по 15 сентября и станут крупнейшим мероприятием подготовки Вооруженных сил. Маневры получили международный статус. В учении примут участие войска Восточного и Центрального военных округов, силы Северного флота, все соединения и воинские части Воздушно-десантных войск, самолеты дальней и военно-транспортной авиации, а также на одном из этапов — подразделения Китая и Монголии.