Топливозаправщик ИЛ-78 во время летно-тактических учений

Топливозаправщик ИЛ-78 во время летно-тактических учений

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Внезапная проверка боеготовности началась в частях Центрального и Восточного военных округов, ВДВ, Дальней и Военно-транспортной авиации. Соответствующее указание дал Владимир Путин.

Как рассказал министр обороны Сергей Шойгу, проверка, включающая комплекс из 16 специальных учений, проходит в преддверии масштабных учений "Восток-2018".

"Проверку провести с 20 по 25 августа. Особое внимание обращаю на организацию и поддержание непрерывного и устойчивого управления войсками и силами", — отметил Шойгу.

Также для проверки авиаготовности и выполнения задач территориальной обороны привлекут военные комиссариаты, рассказал глава Минобороны.

Министр поручил соблюдать требования безопасности особо тщательно, "исключить случаи нанесения ущерба государственной собственности и не допустить отрицательного воздействия на природную среду".

Действия войск оценят три рабочие группы: две из них проверят органы военного управления Восточного и Центрального округов, третья — изучит мобилизационное развертывание. Результаты проверки учтут, оценивая готовность соединений к учениям "Восток-2018". По словам Шойгу, эти маневры станут беспрецедентными по масштабам, в них примут участие военные из Китая и Монголии.