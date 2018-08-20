В Челябинскую область перебазировались китайские истребители

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 авг — РИА Новости. Истребители армии Китая перебазированы на военный аэродром Челябинской области для участия в международном учении Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) "Мирная миссия-2018", сообщает Центральный военный округ (ЦВО).
Ранее на аэродром "Шагол" прибыли четыре многоцелевых вертолета Ми-171, четыре ударных вертолета Джи-10 и два транспортных самолета Ил-76. Таким образом, вся авиагруппа Китая перебазирована в Челябинскую область.
Более 3 тысяч военнослужащих и свыше 500 единиц вооружения и военной техники будет задействовано в ходе совместного антитеррористического учения стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) "Мирная миссия-2018".
Антитеррористическое учение "Мирная миссия" проводится на территории государств-участников ШОС с периодичностью раз в два года. Последние маневры проводились в 2016 году в Киргизии на полигоне Эдельвейс около озера Иссык-Куль.