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Безопасность

Инструмент апокалипсиса: как испытывали первую водородную бомбу

(обновлено: 08:09 12.08.2018)
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© AP Photo / Los Alamos National LaboratoryИспытание первой термоядерной бомбы США на атолле Эниветок. 1 ноября 1952Испытание первой термоядерной бомбы США на атолле Эниветок. 1 ноября 1952
© AP Photo / Los Alamos National Laboratory

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости, Николай Протопопов. Заряд, равный мощности тридцати бомб, сброшенных на Хиросиму, десятки разрушенных зданий, испепеленная военная техника в радиусе нескольких километров и радиоактивное облако размером с приличный город — ровно 65 лет назад, 12 августа 1953 года, на Семипалатинском полигоне состоялось первое в Советском Союзе испытание водородного боеприпаса. Следующие 40 лет атомные грибы сотни раз поднимались в небо над территорией, окруженной обычными населенными пунктами. Как простые люди пережили испытания ядерного оружия на крупнейшем в мире полигоне, который находился у них буквально под боком, — в материале РИА Новости.

Сметая с лица земли

Испытания первой в СССР водородной бомбы РДС-6с проводились на Семипалатинском полигоне в 60 километрах от ближайших населенных пунктов. Однако яркую вспышку колоссального взрыва видели на расстоянии до ста километров. А оглушительный грохот слышали еще дальше.

Ядерный взрыв. Архивное фото
© РИА Новости / РИА Новости
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Чтобы наглядно оценить разрушительный эффект новой бомбы, на Семипалатинском полигоне возвели условный город из условных промышленных и административных зданий, разместили военную технику. В общей сложности в чистом поле построили почти двести сооружений.

РДС-6с подрывали на поверхности земли. Заряд закрепили на 40-метровой стальной башне. Сигнал с пульта управления на детонацию подали в 7:30 утра 12 августа. В воздух поднялось гигантское раскаленное облако. Ножка гриба достигала километра в диаметре.  В эпицентре образовалась воронка глубиной восемь и диаметром до 40 метров. Большинство зданий и сооружений в радиусе четырех километров снесла ударная волна. А радиационное заражение поставило крест на дальнейшем использовании уцелевших построек.

Всего на Семипалатинском полигоне произвели более 200 воздушных и наземных ядерных взрывов. Тестовые подрывы продолжались до октября 1963-го, когда в силу вступил договор о запрещении ядерных испытаний в атмосфере, космическом пространстве и под водой. С тех пор бомбу взрывали только под землей.

© РИА Новости / Александр ЛыскинПерейти в фотобанкВизит советских и иностранных журналистов на место проведения первого подземного ядерного испытания. Эпицентр взрыва. Семипалатинский ядерный полигон.
© РИА Новости / Александр Лыскин
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Визит советских и иностранных журналистов на место проведения первого подземного ядерного испытания. Эпицентр взрыва. Семипалатинский ядерный полигон.

Полигон был одним из самых засекреченных мест в Советском Союзе. Призывники, попадавшие сюда на срочную службу, даже не знали, куда их везут. Александр Чумовицкий, служивший в Семипалатинске в инженерных войсках с 1979 по 1981-й, вспоминает: "Пока я не увидел вывеску "Конечная" — так называлась последняя железнодорожная станция, — понятия не имел, куда мы едем. В ходе службы мы далеко не всегда точно знали, что и для чего делали. Например, выезжали в степь прокладывать электрические кабели. А куда они идут и какое у них предназначение — не нашего ума дело. Об испытаниях, естественно, не предупреждали. Но мы сами все поняли, когда рвануло в первый раз. Сложно не догадаться, если по казарме вдруг скачут табуретки".

Испытательный полигон располагался на берегу Иртыша в 130 километрах от областного центра — Семипалатинска. Огромная территория: почти двадцать тысяч квадратных километров. Ученые, испытатели и военные жили в городе Курчатов.

"Все гражданское население города так или иначе было связано с полигоном. Действовал строжайший пропускной режим. Контакты между вольнонаемным персоналом и военнослужащими не приветствовались. Курчатов не был обозначен ни на одной карте, а спецпоезда с оборудованием для испытаний приходили сюда только по ночам", — рассказывает Чумовицкий.

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© РИА Новости
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Венец науки

Испытания атомного оружия под Семипалатинском начались в 1949 году. Первый заряд РДС-1 был относительно небольшой мощности — 22 килотонны. Однако успех советских ядерщиков нарушил монополию США на обладание принципиально новым видом оружия. В течение следующих нескольких лет в СССР разработали бомбы куда мощнее — термоядерные, или водородные. К августу 1953-го ученые под руководством Андрея Сахарова создали "изделие РДС-6с" — "реактивный двигатель специальный".

В основе конструкции бомбы лежал так называемый принцип слойки. Сферический атомный заряд был окружен несколькими чередующимися слоями термоядерного горючего и урана-238 и "обжат" сверху химическим взрывчатым веществом. В РДС-6с применялось твердое химическое соединение — дейтерид изотопа лития-6. Это позволяло вырабатывать непосредственно в процессе взрыва другое термоядерное горючее — тритий.

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© Фото : Emlyn Hughes
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Первопроходцами в создании термоядерного оружия считаются США, испытавшие подобный заряд 1 ноября 1952-го на атолле Эниветок в Тихом океане. Мощность взрыва превысила десять мегатонн, что тогда было абсолютным рекордом.

Однако американцы взорвали не совсем бомбу. Устройство Ivy Mike представляло собой конструкцию весом около шестидесяти тонн и высотой несколько десятков метров. Советские ядерщики создали хоть и менее мощный заряд — "всего" 400 килотонн — но достаточно компактный, выполненный в виде транспортабельного боеприпаса весом семь тонн, который помещался в бомбовом отсеке самолета Ту-16.

Создание и успешные испытания водородной бомбы не только послужили серьезным контраргументом в политическом противостоянии между США и СССР, но и способствовали бурному развитию отечественной космонавтики. Именно после успешных испытаний РДС-6с ОКБ Королёва получило задание разработать межконтинентальную баллистическую ракету для доставки заряда в другое полушарие.

© Фото : РФЯЦ-ВНИИЭФМакет первой советской атомной бомбы РДС-1
© Фото : РФЯЦ-ВНИИЭФ
Макет первой советской атомной бомбы РДС-1

Свидетели поневоле

Семипалатинский полигон функционировал до 1991-го. Всего здесь провели около 470 ядерных взрывов. И хотя испытания старались не афишировать, жители областного центра и окрестных поселков в полной мере ощущали на себе последствия взрывов.

Анна Кондаженко, родившаяся и прожившая большую часть жизни в Семипалатинске, вспоминает: "Каждый взрыв был как небольшое землетрясение. Обычно взрывали утром в выходные дни. Позже нас стали предупреждать по радио о предстоящем испытании. Тогда все старались выйти на улицу. Но кто-то бежал к сервантам, шкафам и прижимал их к стене, чтобы не побилась посуда. Иногда случались и очень сильные взрывы — в домах вылетали стекла и оконные рамы. Особенно сильно трясло на верхних этажах. Сами взрывы мы не видели, они были подземными. Но моя мать, например, не раз наблюдала ядерный гриб, когда испытания еще проводились на поверхности. Людям было очень интересно смотреть на это красивое, но страшное зрелище".

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© РИА Новости / Иван Руднев
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Пагубное влияние радиации тоже было актуальной темой. По словам местных жителей, в ближайших к полигону аулах появлялись на свет дети-инвалиды с различными отклонениями, а у овец и коров рождались двухголовые телята. Все подобные случаи, вспоминают семипалатинцы, тщательно скрывались.

После закрытия полигона населению обещали компенсации и льготы. Выдавали даже удостоверения — так называемые "полигонные карты". Но с распадом Советского Союза эта программа сошла на нет — большинство жителей Семипалатинской области так ничего и не получили.

© РИА НовостиПерейти в фотобанкУстановка на Семипалатинском ядерном полигоне
© РИА Новости
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Установка на Семипалатинском ядерном полигоне
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