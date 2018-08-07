Шойгу представил своего нового заместителя генерал-полковника Картаполова

Начальник Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ Андрей Картаполов во время брифинга

Начальник Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ Андрей Картаполов во время брифинга

МОСКВА, 7 авг – РИА Новости. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на селекторном совещании представил своего нового заместителя генерал-полковника Андрея Картаполова.

"Хочу представить своего нового заместителя. В соответствии с указом президента РФ от 13 июля 2018 года генерал-полковник Картаполов Андрей Валерьевич назначен заместителем министра обороны РФ — начальником Главного военно-политического управления вооруженных сил России", — сказал Шойгу.

Министр обороны выразил уверенность, что знания и опыт Картаполова позволят ему эффективно выполнять поставленные задачи.

"Желаю успехов в работе", — сказал Шойгу.