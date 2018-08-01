Шойгу открыл в Москве памятник основателю ВДВ генералу Маргелову

МОСКВА, 1 авг – РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу в преддверии Дня ВДВ открыл памятник командующему Воздушно-десантными войсками Герою Советского Союза генералу армии Василию Маргелову на улице Поликарпова в Москве.

Маргелов участвовал в советско-финляндской войне, во время Великой Отечественной войны принимал участие в обороне Ленинграда, Сталинградской битве, боях за Украину и Крым, освобождении Румынии, Болгарии, Югославии, Чехословакии, Венгрии и Австрии. Его именем названы Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище, улицы в Москве и других городах.

"Открывая сегодня памятник генералу армии Маргелову Василию Филипповичу, мы отдаём дань глубокого уважения Герою Советского Союза, легендарному командующему Воздушно-десантными войсками, настоящему патриоту и замечательному человеку", — сказал Шойгу.

По его словам, Маргелов олицетворяет целую эпоху в становлении и развитии ВДВ. По его словам, целеустремлённость, упорство и высочайший профессионализм Маргелова не только сохранили "крылатую гвардию" как самостоятельный род войск, но и сделали подчинённые войска по-своему уникальными.

Благодаря генералу Маргелову воздушный десант оснащался самой современной техникой, испытывались новые способы его применения. Железная воля, организаторский талант и фронтовая закалка командующего позволили сформировать непобедимый дух "голубых беретов", превратить их в мобильную и грозную ударную силу, не знающую равных в мире", — добавил Шойгу.

Также в открытии памятника приняли участие сын Маргелова ветеран Службы внешней разведки РФ генерал-полковник Виталий Маргелов, председатель Комитета по обороне Госдумы Владимир Шаманов и председатель союза десантников России Валерий Востротин.

Памятник представляет собой бронзовую скульптуру Маргелова, идущего в полный рост, на гранитном постаменте. Скульптура выполнена Студией военных художников имени Михаила Грекова.

"Благодарю всех, кто принимал участие в создании этого замечательного памятника. Без сомнения, он прекрасно впишется в военно-исторический облик Москвы и будет способствовать патриотическому воспитанию подрастающего поколения", — сказал Шойгу.