Шойгу рассчитывает на положительный итог встречи с японским коллегой

МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. Контакты между министерствами обороны России и Японии в последнее время активизировались, есть большие надежды на результаты сегодняшних переговоров, заявил глава военного ведомства РФ Сергей Шойгу.

"Сегодня продолжим обмен мнениями по актуальным вопросам безопасности, глобальной и региональной повестки дня, включая её военно-политическую составляющую. Важно совместно определить, какой вклад могут внести оборонные ведомства в отношения между нашими странами", — сказал Шойгу во вторник в ходе встречи с министром обороны Японии Ицунори Онодэрой.

При этом Шойгу отметил, что в последнее время "межведомственные контакты заметно активизировались". Ключевую роль в этом, подчеркнул Шойгу, сыграли официальный визит в Японию в декабре 2016 года президента РФ Владимира Путина и визит в Россию в мае текущего года премьер-министра Японии Синдзо Абэ.

"Под руководством лидеров наших государств, — сказал Шойгу, — 26 мая в Москве состоялось официальное открытие перекрёстных годов России и Японии. В истории российско-японских отношений такое мероприятие проводится впервые. Думаю, оно пройдёт организованно и пойдёт на пользу двусторонним связям, в том числе в сфере безопасности".

Он также отметил, что с предыдущего визита министра обороны Японии в Москву прошло 12 лет. "Поэтому, — сказал Шойгу, — мы возлагаем большие надежды на сегодняшнюю встречу. Рассчитываем, что она будет плодотворной". По оценке министра, "прошлогодний диалог в Токио глав оборонных и внешнеполитических ведомств России и Японии в формате "два плюс два" был откровенным и конструктивным".