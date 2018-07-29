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Безопасность

Все могут корабли: в Петербурге и Кронштадте прошел парад ВМФ

Сюжет:
День ВМФ в 2018 году (40)
(обновлено: 14:57 29.07.2018)
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© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкКорабли ВМФ России на главном военно-морском параде в Кронштадте. 29 июля 2018Корабли ВМФ России на главном военно-морском параде в Кронштадте. 29 июля 2018
© РИА Новости / Александр Гальперин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июл – РИА Новости. Главный военно-морской парад, посвященный Дню ВМФ России, прошел в исторической части Санкт-Петербурга и на Кронштадтском рейде. Всего в торжественном смотре приняли участие более 40 боевых кораблей и катеров различных классов, 38 воздушных судов морской авиации и порядка 4 тысяч военнослужащих.

Любимый праздник

Утром военно-морского праздника перегруженные вагоны поездов подземки покачиваются под пассажирской тяжестью, словно корабли на волнах. День ВМФ традиционно является одним из главных праздников Петербурга — морской столицы, первое поколение жителей которой называли "морского флота служители". Утром 29 июля центральные станции метро забиты спешащими на парад горожанами в бескозырках и тельняшках. Станция метро "Адмиралтейская" работает только на выход.

© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкГлавный военно-морской парад
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Главный военно-морской парад

Невский проспект, закрытый для транспорта, превращается в еще одну городскую реку Петербурга. Людской поток мерно течет на Дворцовую набережную, к Неве. Здесь тоже давно не протолкнуться от желающих увидеть шествие кораблей. Любовь к морской боевой технике толкает некоторых зрителей забраться на каменные подоконники Эрмитажа и чахлые деревца набережной, которые выносят все это со стойкостью, достойной жителей города-героя. На Ростральных колоннах вьются рыжие языки пламени — в честь большого праздника газовики порадовали работой главной достопримечательности стрелки Васильевского острова.

Перед началом парада развели створы Дворцового моста, грянул залп с Петропавловской крепости, встреченный на набережной восторженным свистом и аплодисментами. Настроение праздника у некоторых подпорчено длинными очередями в туалеты к Дворцовой площади. Часть зрителей тянется на Дворцовую площадь, где ведется трансляция парада на электронных экранах.

© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкГлавный военно-морской парад
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Главный военно-морской парад

Парад несокрушимых

Парад боевых кораблей принимает верховный главнокомандующий России Владимир Путин. Катер с президентом вышел на обход парадной линии кораблей у стен Петропавловки после торжественного залпа. Вместе с главой государства обход совершают министр обороны Сергей Шойгу и главнокомандующий флотом Владимир Королёв.

© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин приветствует участников Главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге. 29 июля 2018
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин приветствует участников Главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге. 29 июля 2018

Президент Владимир Путин поблагодарил моряков ВМФ за службу и за то, что они "высоко держат звание неустрашимого и несокрушимого российского флота".

"Благодарю вас за службу, за то, что высоко держите звание неустрашимого и несокрушимого российского флота. С праздником! Ура!" — сказал Путин.

​Глава государства отметил, что к военным морякам в России особое отношение. "Потому что служба на море по плечу только храбрым и стойким людям, тем, кто знает цену отточенной выучке, жесткой дисциплине, сплоченности и благородству", — добавил президент.

Он подчеркнул, что эти качества в сочетании с современными знаниями и безупречным владением передовой военной техникой позволяют военным морякам решать самые сложные задачи.

Историческую часть парада открыли артиллерийские катера Каспийской флотилии с боевыми знаменами соединений морской пехоты, оборонявших и освобождавших Ленинград, Севастополь и Новороссийск в годы Великой Отечественной войны. На борту одного из катеров важно проследовала копия ботика Петра Первого — "дедушки" российского флота. Его рослые потомки, оснащенные чуть ли не всеми видами современного вооружения, двинулись следом.

© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкВоссозданная модель ботика Петра I на главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге в честь Дня Военно-Морского Флота России.
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Воссозданная модель ботика Петра I на главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге в честь Дня Военно-Морского Флота России.

Зрители увидели "хищные" силуэты новинок боевой морской техники: большого десантного корабля (БДК) "Иван Грен", корабля-разведчика "Иван Хурс", фрегата "Адмирал Горшков" проекта 22350. Перед гостями праздника прошел новейший малый ракетный корабль "Ураган" проекта 22800 "Каракурт". Всего в петербургской части парада приняли участие 27 кораблей.

© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкМалый ракетный корабль "Ураган" на главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге в честь Дня Военно-Морского Флота России.
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Малый ракетный корабль "Ураган" на главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге в честь Дня Военно-Морского Флота России.

"Говорят, что некрасивые самолеты не летают. А я говорю, что некрасивые корабли не ходят", — авторитетно заявляет внучке пожилой моряк с Андреевским флагом на плече. Сегодня "морского флота служители" в бескозырках приветствуют друг друга на улицах северной столицы, словно старые знакомые.

Равнение на Кронштадт!

В Кронштадте сразу после завершения пешей и морской части парада в Петербурге корабли двинулись вдоль Южной оградительной стенки Средней гавани, которая представляет собой длинную насыпь вдоль берега.

© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкБольшой противолодочный корабль проекта 1155 "Североморск" на главном военно-морском параде в Кронштадте. 29 июля 2018
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Большой противолодочный корабль проекта 1155 "Североморск" на главном военно-морском параде в Кронштадте. 29 июля 2018

В обычное время доступ сюда закрыт, территория относится к войсковой части. В День ВМФ сюда пришли более 10 тысяч человек по пригласительным билетам, которые распространялись городской администрацией. Один из местных жителей рассказал РИА Новости, что смог попасть на Южную стенку лишь во второй раз — во время Военно-морского парада. По пути сюда на пирсе Западной Усть-Рогатке была организована небольшая выставка новейшей военной техники: комплексов "Искандер", "Бастион", "Панцирь-С" и других, которые стоят на вооружении ВМФ. На самой насыпи работали палатки Военторга с мороженым и сувенирами.

За происходящим на Неве здесь наблюдали на больших экранах, установленных в нескольких местах в Кронштадте. Перед трибуной на Южной стенке трансляция из Петербурга и проход кораблей сопровождалась игрой сводного военно-морского оркестра.

В парадном строю на Кронштадтском рейде прошли 11 кораблей, в том числе недавно вошедший в состав ВМФ фрегат "Адмирал Горшков" и подводная лодка "Владикавказ". Ракетный крейсер проекта "Маршал Устинов" и атомный подводный ракетный крейсер "Орел" приняли участие в параде статично, поскольку являются кораблями океанского базирования.

Во время пролета тройки самолетов, выпустивших струи дыма в цвета российского флага, оркестр заиграл мотив из знаменитой песни "Первым делом самолеты", чем вызвал улыбки зрителей. После пролета над Кронштадтом авиационная группа направилась в Петербург, где снова сорвала порцию оваций триколором над золотыми шпилями северной столицы.

© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкШтурмовики Су-25 на главном военно-морском параде в Кронштадте.
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Штурмовики Су-25 на главном военно-морском параде в Кронштадте.

Моряк-подводник Юрий — один из многих, кто пришел на парад с Военно-морским флагом СССР. "Я считаю, что такой праздник повышает гордость за Россию", — говорит он.

"Мы видим, что флот растет, есть защита, и люди могут работать и жить под мирным небом", — добавил он.

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