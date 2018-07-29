Путин принимает военно-морской парад в День ВМФ в Санкт-Петербурге

День ВМФ в 2018 году (24)

В акватории Невы перед началом главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге в честь Дня Военно-Морского Флота России. 29 июля 2018

В акватории Невы перед началом главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге в честь Дня Военно-Морского Флота России. 29 июля 2018

С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин принимает в воскресенье военно-морской парад в День Военно-морского флота в Санкт-Петербурге.

Глава государства уже не впервые в новейшей истории принимает парад в Санкт-Петербурге.

Как ожидается, в конце праздничных мероприятий по случаю Дня Военно-морского флота пройдет торжественный прием, на который приглашены руководящий состав и офицеры ВМФ.

Главный военно-морской парад, посвященный Дню ВМФ России, проходит в это воскресенье в исторической части Санкт-Петербурга и на Кронштадском рейде. В торжественном смотре будут задействованы корабли, подводные лодки, катера, самолеты и вертолеты Балтийского, Северного, Черноморского флотов и Каспийской флотилии. Всего в параде примут участие более 40 боевых кораблей и катеров различных классов, 38 воздушных судов морской авиации и порядка 4 тысяч военнослужащих.

Подробнее о праздновании Дня ВМФ читайте в справке РИА Новости >>