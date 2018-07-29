Путин с катера поприветствовал участников парада в Петербурге

День ВМФ в 2018 году (24)

Президентский катер в акватории Невы перед началом главного военно-морского парада в честь Дня Военно-Морского Флота России в Санкт-Петербурге

Президентский катер в акватории Невы перед началом главного военно-морского парада в честь Дня Военно-Морского Флота России в Санкт-Петербурге

КРОНШТАДТ, 29 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин обошел на катере парадную линию боевых кораблей, которые в воскресенье принимают участие в Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге, и поприветствовал их экипажи.

На Кронштадском рейде выстроились 12 кораблей, которые из-за своих размеров не могут войти в акваторию Невы, где проходит основная часть военно-морского парада.

Президент поприветствовал, в частности, экипажи малого ракетного корабля "Серпухов", корвета "Бойкий", большого противолодочного корабля "Североморск", большого десантного корабля "Иван Грен", судна связи "Иван Хурс", дизель-электрической подлодки "Владикавказ", а также головного фрегата проекта 22350 "Адмирал Горшков".

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В Главном военно-морском параде, который одновременно пройдет в Петербурге и Кронштадте, примет участие 41 боевой корабль и более четырех тысяч военнослужащих всех флотов. В небе парадным строем пролетят десятки истребителей, бомбардировщиков, штурмовиков и вертолетов, среди которых впервые над Северной столицей появится уникальный вертолет-разведчик Ка-31Р.

Историческую часть парада откроют артиллерийские катера Каспийской флотилии с боевыми знаменами прославленных соединений морской пехоты, героически оборонявших и освобождавших Ленинград, Севастополь и Новороссийск в годы Великой Отечественной войны. Затем зрители увидят новинки боевой морской техники: большой десантный корабль (БДК) "Иван Грен", корабль-разведчик "Иван Хурс", фрегат "Адмирал Горшков" проекта 22350. Также перед гостями праздника пройдет новейший малый ракетный корабль "Ураган" проекта 22800 "Каракурт".

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