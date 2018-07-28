Шойгу объявил Армейские игры открытыми

Министр обороны РФ Сергей Шойгу на церемонии открытия конкурса Танковый биатлон-2018 на подмосковном полигоне Алабино. 28 июля 2018

Министр обороны РФ Сергей Шойгу на церемонии открытия конкурса Танковый биатлон-2018 на подмосковном полигоне Алабино. 28 июля 2018

ПАРК ПАТРИОТ (Московская обл.), 28 июл — РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу объявил IV Армейские международные игры открытыми.

На торжественной церемонии открытия он прочитал приветственное письмо президента России Владимира Путина и поздравил участников игр с их открытием.

"Дорогие друзья! Рад приветствовать вас на открытии четвёртых Армейских международных игр!" — приветствовал участников министр.

Президент России в письме отметил, что игры стали доброй традицией, состязания способствуют сближению стран. Он также пожелал успехов всем участникам соревнований.

"Уверен, что нынешние состязания пройдут на высоком организационном уровне. Порадуют зрителей честной, бескомпромиссной борьбой и яркими победами. И конечно, будут способствовать развитию международного военно-технического сотрудничества, популяризации воинской службы. Желаю участникам Игр успехов, а болельщикам — добрых, незабываемых впечатлений", — говорится в письме.

Министр обороны отметил, что география и масштаб игр с каждым годом растут. "С каждым годом растут ряды его участников, увеличивается географический охват, усложняется программа. Но неизменным остаётся одно: дух мужества, благородства, товарищества и взаимовыручки, который царит на импровизированных полях сражений", — сказал министр.

В этом году в состязаниях участвуют 189 команд из 32 стран.

Лучшие военные специалисты покажут свою выучку в 28 конкурсах, которые пройдут на территории семи государств.

"Желаю всем участникам убедительных побед, а зрителям — не жалеть эмоций для поддержки команд. Четвёртые Армейские международные игры объявляю открытыми!" — объявил министр обороны.