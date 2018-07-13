МОСКВА, 13 июл — РИА Новости, Андрей Станавов, Виктор Званцев. "Застава, равняйсь! Застава, смирно! Равнение на середину! Личный состав 12-й заставы, оставшийся в живых, находится перед вами" — кадры хроники с коротким докладом контуженого лейтенанта Андрея Мерзликина облетели весь мир. Горстка чудом уцелевших перебинтованных бойцов едва стоит на ногах, на глазах у многих слезы. Кто-то громко требует по рации врача. На этой видеозаписи запечатлен лишь финал кровавой драмы, в июле 1993-го разыгравшейся на российской погранзаставе в Таджикистане. Ее кульминация осталась за кадром. О том, как 48 пограничников дали отпор сотням моджахедов и отборных бойцов 55-й пехотной дивизии афганского полевого командира Кази Кабира, — в материале РИА Новости.
Бой на рассвете
Несколько групп таджикских и афганских боевиков общей численностью до 250 человек атаковали 12-ю заставу Московского погранотряда около четырех утра 13 июля. Расположенная на стратегическом Кулябском направлении, эта застава торчала костью в горле у так называемого "правительства Таджикистана в изгнании", готовящего масштабное вторжение в республику и свержение законной власти.
Сам Мерзликин, занимавший должность заместителя начальника заставы, вспоминать о тех событиях не любит. Даже сейчас, спустя 25 лет, говорит о бое с неохотой и считает, что просто оказался не в то время и не в том месте.
По странному стечению обстоятельств за сутки до нападения руководство комендатуры приказало Майбороде убрать боеприпасы с совмещенного опорного пункта заставы и снять так называемые "секреты" — вынесенные за периметр огневые точки с дозорными нарядами. В результате боевики в дополнение к численному перевесу получили еще одно важное преимущество — внезапность.
Они неплохо подготовились — оборудовать позиции на господствующих высотах начали еще за неделю, — отмечает Андрей Мерзликин. — Изучили нашу систему охраны, огневые точки, внутреннее расположение. Мы все видели, но сделать ничего не могли — руководство велело не трогать. Более того, от афганцев приходили переговорщики, уверявшие, что будут нас охранять. Насколько я могу судить, непосредственно в атаке на заставу участвовали бойцы 55-й афганской пехотной дивизии, а моджахеды их лишь прикрывали".
Семь патронов
По "двенадцатой", окруженной с трех сторон горами, били из всего, что стреляет: минометов, РПГ, пулеметов, станковых гранатометов и снятых с вертолетов блоков НУРС — неуправляемых реактивных снарядов. От многочисленных разрывов здания казармы, Дома офицеров и хозяйственные постройки загорелись.
В самом начале боя афганцы отрезали оставшихся в живых защитников заставы от складов с оружием, но выбить их из последней импровизированной цитадели — полуразрушенной траншеи на краю плато — не могли несколько часов. Вся территория простреливалась перекрестным огнем, укрывшиеся в окопе бойцы не имели ни малейшей возможности подобраться к раненому командиру, оставшемуся лежать на позиции СПГ.
"Когда стрельба немного утихала, мы пытались вытащить командира, но безуспешно — духи не давали поднять головы, работали снайперы, — вспоминает Мерзликин. — Ребята кричали оставшимся с ним Барбашову и Куликову, но те не отвечали. Через некоторое время я расслышал, как Куликов крикнул какому-то басмачу: "Чего смотришь? Давай стреляй!" Понял: все, им конец".
Несколько отчаянных попыток прорваться из окопа к складу с боеприпасами успехом не увенчались. Рядовой Додокалонов бросился к полыхающему ДОСу, где под кроватью осталась коробка с патронами для пулемета. "На заставе мы его называли Додик, — улыбается Андрей. — Когда он рванул, думали, все, отбегался: боевики били по зданию из всех стволов. На моих глазах погибли несколько ребят. И тут выскакивает Додик с цинком на двести патронов. Если бы не он, нам определенно был бы кирдык. Распределили все поровну. Позже, когда уже вышли, я подсчитал — на каждого осталось по семь патронов".
Командир признается, что с приказом на отход тянул до последнего: "Если честно, я боялся принять это решение и с заставы уходить не собирался. После ранения Миши я отвечал за нее головой. Кроме того, был неизвестно, остались там еще люди или нет. Но бой продолжался уже несколько часов, связи не было, патроны кончались. У меня был магазин, может, чуть больше, у кого-то вообще ничего".
Около 11 часов дня в небе появились два российских вертолета и нанесли удары по укрывшимся в горах боевикам. Снижаться рядом с заставой летчики не рискнули — пару месяцев назад в этом районе из ПЗРК сбили самолет. Видя, что боеприпасы на исходе, связи нет и помощи ждать неоткуда, командир понял: пора уходить — или их просто добьют безоружными. Включая его, в живых остались 17 человек, из них двое тяжелораненых: один с пулевым в живот, второй — в руку.
Абсолютная пустота
Прорываться решили по ущелью с ручьем, в сторону близлежащего кишлака Сари-Гор — по расчетам лейтенанта, только на этом направлении был шанс встретить своих. Отход он организовал по всем правилам: впереди авангард из самых крепких бойцов, затем основные силы и раненые, после них — замыкающий. Прикрывать колонну поручил сержанту Сергею Евланову.
Возле кишлака отряд наткнулся на засаду моджахедов, оставленную, чтобы перерезать дорогу группе поддержки. После короткой перестрелки пограничники попытались обойти Сари-Гор выше. Там их снова встретили кинжальным пулеметным огнем. Во время перехода Евланов получил сквозное ранение грудной клетки.
Из окружения вышли прямо на авангард усиленного бронетехникой резерва Московского пограничного отряда, который двигался на выручку с 13-й заставы. Командовал группой подполковник Масюк. Помощь не подоспела вовремя, поскольку моджахеды предусмотрительно заминировали единственную дорогу, ведущую к 12-й заставе, и держали ее под плотным огнем, не позволяя саперам снять мины. Расчистить дорогу и пробиться к захваченной заставе удалось только к вечеру.
Всего в боестолкновении на 12-й заставе погибли 25 российских военнослужащих, потери боевиков, по оценкам, — около 70 человек. Звания Героя России удостоились Мерзликин и Евланов. Еще четверо — посмертно. К государственным наградам представлен весь личный состав заставы, а также экипаж БМП 201-й мотострелковой дивизии.
Андрей Мерзликин дослужился до генерал-майора ФСБ, сейчас в запасе, занимает должность советника председателя Российского союза боевых искусств (РСБИ). Сергей Евланов, после срочной службы долго проработавший телохранителем, возглавляет межрегиональную общественную патриотическую организацию "Подвиг".