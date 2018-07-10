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Безопасность

Помеха сверху. Новый российский самолет "ослепит" противника

(обновлено: 08:16 10.07.2018)
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© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкСамолет-постановщик помех Ил-22ПП. Архивное фотоСамолет-постановщик помех Ил-22ПП. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости, Андрей Коц. Армии технологически развитых государств сегодня жестко завязаны на орбитальные группировки, которые обеспечивают связь, дают "картинку" с поля боя, упрощают навигацию экипажам самолетов и ведут крылатые ракеты к цели. Эффективного оружия, позволяющего уничтожать спутники, не существует. Но разрушить каналы связи с космосом вполне реально. Для этого в России разрабатывается уникальный самолет — постановщик помех, способный парализовать противника, едва появившись над полем боя. О том, что известно об этой машине, — в материале РИА Новости.

Четыре эскадрильи

Военнослужащий за пультом комплекса радиоподавления
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Рабочее название перспективного самолета — "Порубщик-2". Со временем он заменит в частях ВКС первый "Порубщик" — Ил-22ПП (постановщик помех). Как сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе, новая машина сможет осуществлять радиоэлектронное подавление любых целей — наземных, воздушных, морских и космических. Эскизный проект уже готов, скоро начнутся опытно-конструкторские работы. Планер, на базе которого создают самолет, пока не называется. По словам источника РИА Новости, это может быть Ту-214, Ил-76 или совсем другой самолет.

"Перспективной машине необходим достаточно большой внутренний объем фюзеляжа, чтобы вместить сложное оборудование, — рассказал РИА Новости член экспертного совета коллегии ВПК России Виктор Мураховский. — Самолет должен обеспечивать достаточную мощность электропитания, чтобы это оборудование работало, а также "уметь" взлетать и садиться на военные аэродромы. Гражданский борт не подойдет. Полагаю, платформой для "Порубщика-2" станет создаваемый сегодня в России перспективный военно-транспортный самолет Ил-276".

© Предоставлено пресс-службой ПАО "Ил"Перспективный средний военно-транспортный самолет Ил-276
© Предоставлено пресс-службой ПАО "Ил"
Перспективный средний военно-транспортный самолет Ил-276

Напомним, разработкой Ил-276 занимается корпорация "Иркут". Этот военно-транспортный самолет относится к категории средних. Грузоподъемность — 12 тонн на дальности до 2700 километров, 20 тонн на две тысячи километров, или до 90 десантников. Скорость — до 870 километров в час, потолок — 12 километров. Стоимость одной машины предположительно 35-40 миллионов долларов. Идеальный вариант в качестве платформы для "Порубщика-2". Одно из главных преимуществ перед Ил-22ПП — турбовентиляторные двигатели, более мощные и экономичные, чем турбовинтовые.

"Думаю, для подавления сигнала спутниковой группировки потенциального противника нам необходимо по эскадрилье на каждое оперативно-стратегическое командование, то есть четыре эскадрильи по 12 самолетов", — подчеркнул Мураховский.

Перебить сигнал

Самолет Ту-214 ОН авиационной системы наблюдения «Открытое небо»
© Фото : предоставлено ОАО «Концерн «Вега»
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Сейчас ВКС России располагает тремя Ил-22ПП "Порубщик", поступившими в войска осенью 2016-го. Эти машины созданы на базе самолета радиоэлектронной разведки и РЭБ Ил-20, впервые поднявшегося в воздух полвека назад — 21 марта 1968-го. Ресурс их модернизации практически исчерпан, очевидно, поэтому в ОПК и задумались о принципиально новой машине на другой платформе. Самое заметное конструктивное отличие Ил-22ПП от базового варианта — несколько крупных обтекателей на бортах, в которых располагаются антенны. По данным из открытых источников, при создании штатной системы РЭБ самолета применялись технические решения, значительно повысившие ее боевые возможности по сравнению с комплексами предыдущих поколений.

Фирменная черта "Порубщика" — способность избирательно воздействовать на сигналы с определенной частотой, не затрагивая другие. Иными словами, самолет глушит чужие сигналы, не перебивая свои. Принцип действия машин такого типа, если говорить упрощенно, — подняться на высоту, просканировать все имеющиеся радиосигналы, выявить частоты, на которых работают передатчики противника, выбрать среди них наиболее важный диапазон и включить аппаратуру постановки помех.

Военнослужащий за пультом комплекса радиоподавления. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Над самолетом раскрывается непроницаемый "зонтик", глушащий или серьезно ослабляющий радиосигналы противника. Постановщик помех не выводит из строя передающую или принимающую технику, а нарушает канал связи между ними. Конечно, такой самолет уязвим для истребителей и зенитных средств. Однако бортовой комплекс самообороны серьезно осложняет обнаружение "глушителя" и наведение на него средств поражения. Несколько летающих "глушилок" если и не парализуют, то сильно затруднят действия противника в заданном районе.

"Порубщик" способен эффективно бороться со всеми возможными целями — самолетами дальнего радиолокационного обнаружения и управления, системами ПВО и беспилотной авиацией. "Порубщик-2", как утверждается, сможет глушить сигналы даже со спутников. При достаточном количестве таких самолетов и грамотном их использовании противник, хорошо развитый технологически (например, войска блока НАТО), полностью лишится своего превосходства в воздухе.

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