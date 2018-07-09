МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Новый самолет-постановщик помех, способный выводить из строя военные спутники, создается в России, сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.

Новый самолет, по словам собеседника агентства, сменит в Воздушно-космических силах (ВКС) поступающие сейчас на вооружение Ил-22ПП "Порубщик". "Эта машина получит принципиально новое бортовое оборудование, благодаря которому он сможет вести радиоэлектронное подавление любых целей: наземных, воздушных, морских, выводить из строя спутники противника, которые обеспечивают навигацию и радиосвязь на земле", — добавил он.

По словам источника, на сегодняшний день готов эскизный проект самолета, в ближайшее время должна начаться соответствующая опытно-конструкторская работа.

"Новый самолет получил наименование "Порубщик-2" но, скорее всего, в Воздушно-космические силы эта машина будет поступать уже под другим названием. Однозначно будет новый планер – прорабатывается возможность создания такого самолета на базе Ту-214 или Ил-76", — добавил собеседник агентства.

Источник напомнил, что на сегодняшний день ВКС России располагают тремя самолетами-постановщиками помех на базе Ил-22, однако серия первого "Порубщика" будет небольшой по естественным причинам: в России осталось всего около десяти планеров таких самолетов, и их производство завершено.

"Оставшиеся семь планеров получат новое оборудование, но такое количество самолетов не сможет обеспечить потребности нашей армии", — заключал он.

"Порубщики" считаются одними из самых эффективных в мире самолетов РЭБ. Они могут самостоятельно обнаруживать радиоэлектронное излучение комплексов противовоздушной обороны противника, подавлять их мощными помехами или искажать сигналы их радиолокаторов. При этом уточняется, что Ил-22ПП не мешают работе радиоэлектронных систем своих войск.