Осажденная крепость. Сирийских боевиков прижали к иорданской границе

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости, Андрей Коц. Три танка, несколько БМП, две зенитки, 40 противотанковых ракет, гранатометы, стрелковое оружие и почти полторы тысячи ящиков с боеприпасами — такой арсенал боевики незаконных вооруженных формирований оставили Сирийской арабской армии (САА) в городе Изра провинции Деръа (в переводе с арабского "крепость"), прежде чем покинуть его налегке. САА перешла в наступление на юге страны в конце мая, сразу после освобождения района Мухайям аль-Ярмук — последнего оплота террористов в сирийской столице. И армия достигла ряда крупных военных успехов. Что даст сирийским войскам контроль над югом страны и куда они двинутся дальше — в материале РИА Новости.

Поход на юг

Изра, взятая без боя штурмовыми частями САА, находится в 30 километрах к северу от города Деръа, административного центра одноименной мухафазы. Значительная часть этой провинции остается под контролем вооруженной оппозиции и боевиков террористических организаций, в том числе "Джебхат ан-Нусры"* и "Ахрар-аш-Шам"*. На западе она граничит с мухафазой Эль-Кунейтра и, соответственно, со спорными Голанскими высотами, на востоке — с частично освобожденной Эс-Сувейдой, на юге — с Иорданией. Именно через границу с этой страной, по словам генерала сирийской армии Изара Исмаила, боевики получают оружие, боеприпасы, подкрепления. Контроль над пограничными пунктами — главная цель южного наступления САА. Ее уже частично удалось достичь на участке от административной границы провинции Сувейда до населенного пункта Ас-Суммакият . И останавливаться армия явно не собирается.

Как сообщает пресс-служба Минобороны России, за прошлую неделю российский Центр по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии убедил жителей 27 населенных пунктов южной зоны деэскалации в провинциях Эль-Кунейтра, Эс-Сувейда и Деръа добровольно присоединиться к режиму прекращения огня и перейти на сторону правительства Сирийской Арабской Республики. Сейчас в этих поселениях возобновляется работа органов государственной власти, осуществляется подготовка к восстановлению социальной инфраструктуры, туда доставляется гуманитарная помощь. Это, так сказать, "пряник". Для тех же, кто не идет на переговоры, у САА есть еще и "кнут".

Боевики, засевшие во многих населенных пунктах юга страны, продолжают оказывать ожесточенное сопротивление. Армии удалось перебросить в регион значительные силы, ранее занятые в освобождении Дамаска, и военные не церемонятся с "непримиримыми", действуют жестко. В частности, 5 июля правительственные войска взяли под контроль город Сайда на стратегически важном перекрестке автомагистралей 109 и M5. Первая открывает САА путь на город Деръа с запада, вторая — на пропускной пункт "Джабер" на сирийско-иорданской границе. Таким образом, взятие Сайды, которую боевики не хотели отдавать без боя и ожесточенно оборонялись несколько дней, позволило правительственным войскам убить двух зайцев одним выстрелом.

Гуманитарный аспект

Как часто бывает в вооруженных конфликтах с участием множества группировок, боевики, теряющие последние ресурсы, начинают драться за них уже друг с другом. Больше всех от этой грызни страдает мирное население, у которого отбирают буквально последнее.

"Жители населенных пунктов южной зоны деэскалации сообщают о тяжелой гуманитарной ситуации в районах, контролируемых боевиками, из-за постоянной борьбы между действующими там формированиями за влияние и контроль над складами продовольствия, — говорится в сообщении российского Центра по примирению враждующих сторон. — Местное население испытывает острый дефицит продовольствия, воды и медикаментов".

Российские военные пытаются хоть немного облегчить участь мирных жителей. По словам руководителя ЦПВС генерал-майора Алексея Цыганкова, за сутки из юго-западной зоны деэскалации удалось вывести более 3,8 тысячи сирийцев. Многих отправили в лагеря беженцев. Одновременно в самые проблемные районы поступает гуманитарная помощь. Так, 5 июля специалисты центра передали нуждающимся в населенном пункте Эль-Карак провинции Эс-Сувейда тысячу продовольственных пакетов общим весом 4,5 тонны.

После Деръа

Это не единичные акции, однако в некоторые районы провинции помощь пока доставить тяжело из-за противодействия экстремистов. Гуманитарная обстановка осложняется еще и тем, что Иордания, несмотря на требование ООН, отказалась открывать границы для сирийских беженцев. Как заявила РИА Новости министр страны по делам СМИ Джумана Гунаймат, "это противоречит интересам королевства".

Тем не менее освобождение Деръа и соседних провинций — лишь вопрос времени. Помешать этому может только внешнее вмешательство. Например, "гуманитарные бомбардировки" США и их союзников под предлогом очередной "химической атаки". Впрочем, если это и произойдет, то, как и раньше, будет иметь скорее символическое значение. На масштабную военную интервенцию США вряд ли решатся.

© AP Photo / Al-Nusra Front Twitter page Боевики террористической группировки "Джебхат ан-Нусра" (организация запрещена в России) в провинции Идлиб © AP Photo / Al-Nusra Front Twitter page Боевики террористической группировки "Джебхат ан-Нусра" (организация запрещена в России) в провинции Идлиб

Конечно, освобождение юга страны еще не означает завершения активных боевых действий на территории Сирии. До сих пор непонятно, что делать с провинцией Идлиб, где могут находиться до 30 тысяч вооруженных боевиков ИГ* и ряда других террористических организаций. Их, напомним, автобусами свозили сюда со всей страны в обмен на согласие сложить оружие. Еще в середине марта российские СМИ сообщили, что в провинции возник конфликт между фракцией "Хайят Тахрир аш-Шам"* (включает в себя "Джебхат ан-Нусру"*) и "Джебхат Тахрир ас-Сурийа"*. Противостояние продолжается — боевики обеих организаций делят сферы влияния, не щадя людей и боеприпасов. Очевидно, что рано или поздно САА придется перейти в наступление и на этом направлении.

Но даже если сирийские власти и разрубят идлибский "гордиев узел" мирным или военным путем, останутся еще обширные территории на востоке и севере страны, контролируемые курдскими военными формированиями при поддержке США и их союзников. Силой оружия вернуть эти земли под юрисдикцию Дамаска вряд ли получится. А значит, сирийская война, вероятно, продолжится дипломатическими средствами.

*Террористические организации, запрещенные в России.

