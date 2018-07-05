Сирийские войска вышли к границе с Иорданией в провинции Дераа

Сирийская армия на границе с Иорданией а провинции Дераа . 5 июля 2018

Сирийская армия на границе с Иорданией а провинции Дераа . 5 июля 2018

ДЕРАА (Сирия), 5 июл — РИА Новости. Правительственные войска Сирии вышли к границе с Иорданией в провинции Дераа и закрепились на линии протяженностью около 6 км, передает корреспондент РИА Новости.

Сирийские погранвойска стянули для закрепления технику и пехоту от административной границы провинции Сувейда до населенного пункта Ас-Суммакият.

Занять часть сирийско-иорданской границы стало возможным после успешных переговоров российской стороны с незаконными бандформированиями, которые контролировали данный участок границы.

Со стороны города Дераа передовые отряды сирийской армии ведут бои с "Джебхат ан-Нусрой"* в городе Сайда — одном из важнейших оплотов радикальных боевиков на востоке провинции.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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