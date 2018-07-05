ДАМАСК, 5 июл — РИА Новости. Боевики незаконных вооруженных формирований оставили сотни единиц вооружения и тонны боеприпасов в провинции Дераа, сообщил журналистам генерал сирийской армии Изар Исмаил.

Террористы покинули эту территорию несколько дней назад. Оставленные техника и оружие были собраны в городе Изра в 30 километрах от административного центра провинции.

"Террористы просто бежали и бросили его… Здесь совсем рядом Иордания, это не точно, но вполне возможно, что террористы переправляли оружие именно через эту границу", — сказал Исмаил.

Среди брошенного — три танка Т-62, несколько БМП, различная военная инженерная техника, а также две зенитные установки. Помимо этого, боевики оставили почти 40 единиц противотанковых управляемых ракет различных модификаций, автоматы и крупнокалиберные пулеметы, около 100 ручных противотанковых гранатометов, более тысячи минометных мин различных калибров, а также около 1,3 тысячи ящиков с патронами.

© РИА Новости / Смагин Илья Боевики оставили в сирийской провинции Дераа тонны боеприпасов и оружия © РИА Новости / Смагин Илья Боевики оставили в сирийской провинции Дераа тонны боеприпасов и оружия

Среди вооружения есть образцы из Франции и Канады. Кроме того, террористы оставили большое количество продуктовых наборов и аптечек происхождением из США, а также экипировку и миноискатели, в том числе из Австралии, Германии и Италии.

Сирийское правительство продолжает поддерживать мирное урегулирование на юге страны. Ранее в результате успешных переговоров российской стороны боевики в ряде поселений провинции Дераа сложили оружие и согласились на программу примирения, передав населенные пункты под контроль сирийской армии.

© РИА Новости / Смагин Илья Боевики оставили в сирийской провинции Дераа тонны боеприпасов и оружия © РИА Новости / Смагин Илья Боевики оставили в сирийской провинции Дераа тонны боеприпасов и оружия

За прошедшую неделю благодаря переговорам российского Центра по примирению враждующих сторон 27 населенных пунктов южной зоны деэскалации в провинциях Эль-Кунейтра, Эс-Сувейда и Дераа добровольно присоединились к режиму прекращения огня и перешли на сторону правительства Сирии.

В перешедших на сторону сирийского правительства населенных пунктах возобновляется работа государственных органов власти, осуществляется подготовка к восстановлению социальной инфраструктуры и доставке гуманитарной помощи. Особое внимание уделяется созданию условий для приема и размещения беженцев, возвращающихся с подконтрольных террористам районов южной зоны деэскалации, а также из других регионов Сирии и соседних стран.