Шойгу назвал основные качества современного российского офицера

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Современный российский офицер должен быть образован, воспитан и следовать высоким моральным принципам, заявил министр обороны Сергей Шойгу.

Министр выступил на приеме в Кремле, который дает Владимир Путин в честь выпускников военных вузов.

Шойгу подчеркнул, что на приеме присутствуют "те, кому выпала честь представлять новый отряд офицерского корпуса, который во все времена являлся стержнем Вооруженных сил, опорой государственной власти, гарантом независимости страны и мирной жизни".

Глава Минобороны напомнил, что одна из заповедей кодекса офицерской чести гласит: "Душа — Богу, сердце — женщине, долг — Отечеству, честь — никому!"

"Убежден, что вы, наследники ратной славы, будете достойно нести гордое звание защитника Отечества и неукоснительно следовать кодексу офицерской чести", — сказал Шойгу.

Министр призвал офицеров-выпускников постоянно совершенствовать полученные в вузе знания и навыки, настойчиво искать новые формы обучения личного состава. "Неслучайно выдающиеся полководцы были всесторонне развитыми людьми, талантливыми воспитателями и тонкими психологами, умевшими найти путь к сердцу солдата", — заметил глава Минобороны.

Он пожелал выпускникам военных вузов быть сильными духом, инициативными и успешными, добавив, что руководство страны и Министерство обороны рассчитывают на них.

В ответном слове выпускник Военной академии Генштаба ВС России генерал-майор Александр Максимцев заверил Верховного главнокомандующего и министра обороны в том, что российские офицеры за годы учебы "приобрели практические навыки, которые позволят им обеспечить национальную безопасность и защитить интересы России от любых вооруженных вызовов и угроз".

Он подчеркнул, что выпускники военных вузов выполнят все поставленные перед ними задачи по обеспечению безопасности страны. Офицер поблагодарил руководство страны и Минобороны за постоянное внимание к Вооруженным силам, оснащению войск новейшим вооружением и военной техникой, за повышение престижа военной службы и военно-патриотическое воспитание молодежи.