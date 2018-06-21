Оборона Севастополя. Какие войска стянули в Крым за последние четыре года

Пуск крылатой ракеты по морской мишени из БРК Утес в ходе учений ЧФ РФ в Крыму

Пуск крылатой ракеты по морской мишени из БРК Утес в ходе учений ЧФ РФ в Крыму

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости, Андрей Коц. Военно-морская база, армейский корпус, две дивизии и стратегическое географическое положение. По признанию министра обороны Сергея Шойгу, уникальная межвидовая группировка войск, созданная в Крыму за последние четыре года, "не оставляет ни единого шанса потенциальному противнику", вздумай он посягнуть на территорию России. Глава ведомства подчеркнул, что развернутые на полуострове высокотехнологичные системы вооружения играют важнейшую роль в обеспечении безопасности всей страны. О составе "экипажа" непотопляемого авианосца, как Крым часто называют в военных кругах, и его боевых возможностях — в материале РИА Новости.

Сила корпуса

Сухопутная основа развернутой в Крыму межвидовой группировки — сформированный 10 февраля 2017 года 22-й армейский корпус со штабом в Севастополе. Это объединение структурно входит в береговые войска Черноморского флота и предназначено главным образом для защиты побережья полуострова от нападения с моря. Кроме того, солдаты и офицеры корпуса обороняют 30-километровый Перекопский перешеек, соединяющий Крым с материком и разделяющий Азовское и Черное моря.

Костяк 22-го АК — 126-я отдельная бригада береговой обороны, базирующаяся в Перевальном между Симферополем и Алуштой. Это соединение на две трети укомплектовано контрактниками и оснащено современной техникой. В частности, у танкового батальона бригады на вооружении модернизированные Т-72Б3. По соседству в Перевальном развернут штаб 8-го отдельного артиллерийского полка береговой обороны. Несмотря на название, часть его подразделений охраняет сухопутный въезд в Крым через Перекоп. Они готовы отразить агрессию со стороны материка с помощью противотанковых комплексов "Хризантема", 152-миллиметровых гаубиц "Мста-С" и реактивных систем залпового огня "Торнадо-Г".

© AP Photo / Pavel Golovkin Танк во время стратегических командно-штабных учений "Кавказ-2016" на побережье Черного моря, Крым. Сентябрь 2016 года © AP Photo / Pavel Golovkin Танк во время стратегических командно-штабных учений "Кавказ-2016" на побережье Черного моря, Крым. Сентябрь 2016 года

За оборону Севастополя со стороны моря отвечает главная ударная сила крымского побережья — 15-я отдельная береговая ракетная бригада. В ее арсеналах — подвижные комплексы "Бал" и "Бастион-П", вооруженные крылатыми ракетами Х-35 и П-800 "Оникс" и способные уничтожать крупные надводные цели на дистанциях до 260 и 500 километров соответственно. Эти системы перекрывают львиную долю черноморской акватории и способны достать даже до турецкого побережья.

Последняя линия обороны — устаревающие, но все еще боеспособные советские ракетные комплексы "Рубеж" с дальностью стрельбы до 80 километров, стоящие на вооружении 854-го отдельного берегового ракетного полка под Севастополем. Любая попытка противника высадить у города русских моряков десант или обстрелять его с моря немедленно получит достойный осколочно-фугасный ответ. А если атакующим удастся добраться до берега, там их встретят бойцы 127-й отдельной разведывательной бригады и знаменитой 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота.

Для отражения воздушных ударов по береговым ракетным батареям в 22-м АК есть 1096-й отдельный зенитно-ракетный полк, базирующийся в Севастополе и оснащенный комплексами войсковой ПВО малой дальности "Оса" и средней дальности "Бук-М2". По информации СМИ, в ближайшие годы в часть начнут поступать модернизированные "Бук-М3". Конечно, серьезный воздушный налет ими не сдержать, однако противовоздушная оборона 22-го армейского корпуса действует в тесной связке с соединениями 4-й армии ВКС и ПВО, в чьи задачи и входит охрана крымского неба.

Поддержка с воздуха

ВКС России на полуострове представлены двумя соединениями — 27-й смешанной авиационной дивизией, базирующейся в аэропорту Бельбек, и 31-й дивизией ПВО, развернутой в Севастополе. В составе первой — три авиаполка: 38-й истребительный, сформированный на аэродроме Бельбек и укомплектованный истребителями Су-27СМ и Су-30М2; 37-й смешанный под Гвардейским (бомбардировщики Су-24М2, Ту-22М3 и штурмовики Су-25) и 39-й вертолетный. Последний развернут на аэродроме Джанкой, в северной части полуострова, неподалеку от Перекопского перешейка и включает три эскадрильи: первая вооружена вертолетами Ка-52, вторая — Ми-28Н и Ми-35М, третья — Ми-8АМТШ. Расположение полка говорит о том, что его главная цель — нейтрализация угрозы прежде всего с материка.

С земли небо полуострова обороняет 31-я дивизия ПВО со штабом в Севастополе. Первоначально она была вооружена зенитно-ракетными системами С-300ПС, однако с 2016 года оба ее полка, севастопольский 12-й и феодосийский 18-й гвардейский, постепенно перевооружаются на более современные и дальнобойные С-400. Кроме того, отдельные объекты в Крыму охраняют зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С1".

Морской аргумент

Важный компонент противовоздушной обороны полуострова — авиация Черноморского флота ВМФ России, представленная двумя авиационными полками. Базирующийся на аэродроме Новофедоровка возле города Саки 43-й отдельный морской штурмовой авиаполк укомплектован бомбардировщиками Су-24, самолетами-разведчиками Су-24МР, а также многофункциональными истребителями поколения 4++ Су-30СМ. Развернутый на аэродроме Кача 318-й смешанный авиаполк располагает противолодочными самолетами-амфибиями Бе-12, военно-транспортными Ан-26 и поисково-спасательными вертолетами Ка-27.

Корабли Черноморского флота России, базирующиеся в Крыму, несут боевую службу в восточном Средиземноморье, принимают участие в международных маневрах и учениях, демонстрируют Андреевский флаг далеко от дома. На сегодняшний день это один ракетный крейсер, шесть сторожевиков дальней морской зоны (три из них, построенные по проекту 11356, вооружены крылатыми ракетами "Калибр"), семь больших десантных кораблей, семь малых ракетных кораблей (три — с "Калибрами"), шесть подводных лодок проекта 636.3 "Варшавянка", переданных флоту с 2013 по 2016 год, три малых противолодочных корабля, а также различные суда обеспечения.

Черноморский флот перевооружается достаточно быстро. К 2021 году объединению должны передать три сторожевых корабля проекта 11356 — "Адмирал Бутаков", "Адмирал Истомин", "Адмирал Корнилов". Эти фрегаты уже спущены на воду и проходят испытания. Примерно к тому же сроку Черноморский флот должны пополнить шесть малых ракетных кораблей проекта 22800 "Каракурт".

Таким образом, Крым сегодня — один из самых защищенных регионов России. Группировка, развернутая на полуострове, включает все необходимое для того, чтобы отразить нападение или, по крайней мере, продержаться до подхода подкреплений с "большой земли". А единственную уязвимость непотопляемого авианосца — отсутствие сухопутного сообщения с остальной страной — окончательно и бесповоротно закрыл Крымский мост.