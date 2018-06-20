РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Безопасность

В США оценили способность России защитить Калининградскую область

14:3820.06.2018
041875
© Фото : Public domain Авианосец Нимиц. Архивное фотоАвианосец Нимиц. Архивное фото
© Фото : Public domain

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Американские авианосцы класса "Нимиц" и "Форд" слишком громоздки для выполнения задач в Балтийском море, пишет National Interest. Эксперты отмечают, что они будут уязвимы в случае приближения к Калининграду.

Американские морпехи во время военных учений Baltops 2018 недалеко от Немирсеты в Клайпедском районе, Литва. 4 июня 2018. Архивное фото
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Американский эксперт рассказал о провокации НАТО по отношению к России‍
Издание пишет, что у американских авианосцев ограниченные возможности, причем особую угрозу для них представляют противолодочные крылатые ракеты.

Автор материала отмечает, что у России есть противокорабельные ракеты П-800 "Оникс", которые могут наносить точные удары по любой цели от калининградского до шведского берега.

По данным журнала, радиус действия "Ониксов", запускаемых с экспортной версии берегового ракетного комплекса "Бастион", — примерно 300 километров.

Отечественная версия "Бастиона" запускает ракеты уже на расстояние около 600 километров, это означает, что большая часть Балтики может простреливаться с российских береговых орудий.

Кроме того, Калининградская область располагает и другими средствами, включая ПВО (С-300 и С-400), которые также представляли бы опасность для США в случае конфликта, говорится в статье.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
"Оборона и диалог": в НАТО заявили о прогрессе в отношениях с Россией

Реалистичные оценки

Российские эксперты прокомментировали статью National Interest и оценили шансы США при условном конфликте с Россией.

Как считает ведущий научный сотрудник, руководитель Центра военно-политических исследований Института США и Канады РАН Владимир Батюк, военные обязаны делать такого рода оценки на случай вероятного конфликта.

По его мнению, этот анализ абсолютно реалистичен, потому что система "Бастион" может уничтожить не только авианесущие корабли, но и суда с меньшим водоизмещением.

"То, что они способны воспрепятствовать действиям флотов США и их союзников в восточной части Балтийского моря, — это факт, не вызывающий сомнений", — сказал Владимир Батюк в эфире радио Sputnik.

Тоомас Хендрик Ильвес (в центре)
© РИА Новости / Илья Матусихис
Перейти в фотобанк
Наши-то портные храбрые какие… Кто грозит России из-за спины НАТО
В свою очередь, член экспертного совета коллегии ВПК РФ Виктор Мураховский отметил, что США вряд ли задействуют свои авианосцы в случае военной агрессии против России в Калининградской области.

По его словам, развернутая в анклаве российская группировка гарантирует их уничтожение.

Мураховский напомнил, что в Калининградскую область поставили оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М", системы ПВО С-400 и комплексы войсковой ПВО "Бук-М3".

"Таким образом, под Калининградом выстраивается эшелонированная противовоздушная оборона", — отметил он

Эксперт подчеркнул, что реальная угроза безопасности России исходит со стороны стран Балтии и Польши, где США развернули свои танки и самолеты.

Самые мощные армии в мире
© РИА Новости, Инфографика
Перейти в фотобанк
Самые мощные армии в мире
Комментировать
Безопасность
Комментировать
Чемпионат мира по футболу 2018
Матч идёт
1
Португалия
0
Марокко
20 июня 18:00
-
Уругвай
-
Саудовская Аравия
20 июня 21:00
-
Иран
-
Испания
21 июня 15:00
-
Дания
-
Австралия
Чемпионат мира по футболу 2018
Матч идёт
1
Португалия
0
Марокко
20 июня 18:00
-
Уругвай
-
Саудовская Аравия
20 июня 21:00
-
Иран
-
Испания
21 июня 15:00
-
Дания
-
Австралия
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена