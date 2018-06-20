Эксперт: военные США реалистично оценивают возможности России

В США оценили способность России защитить Калининградскую область. Высочайшая степень защищенности этого региона РФ – факт, не вызывающий сомнений, отметил в эфире радио Sputnik военный эксперт Владимир Батюк.

Авианосцы США класса "Нимиц" и "Форд" слишком громоздкие для выполнения задач в Балтийском море, они будут уязвимыми при приближении к Калининграду, пишет американское издание The National Interest.

Согласно изданию, у американских авианосцев ограниченные возможности на предполагаемом европейском театре военных действий. Особую угрозу для них представляют противолодочные крылатые ракеты, базирующиеся на берегу и в море.

Также Россия располагает противокорабельными ракетами П-800 "Оникс" различного базирования, которые способны наносить точные удары по любой цели от калининградского берега до шведского. По данным журнала, радиус действия "Ониксов", запускаемых с экспортной версии берегового ракетного комплекса "Бастион", составляет примерно 300 километров. Отечественная версия "Бастиона" запускает ракеты уже на расстояние почти около 600 километров, а это означает, что большая часть Балтики может простреливаться с береговых орудий России.

Кроме того, отмечает издание, Калининградская область располагает и другими средствами, включая ПВО (С-300 и С-400), которые также представляли бы опасность для США в случае конфликта.

В эфире радио Sputnik ведущий научный сотрудник, руководитель Центра военно-политических исследований Института США и Канады РАН Владимир Батюк прокомментировал эти оценки.

"Профессиональные военные обязаны делать такого рода оценки на случай вероятного конфликта. Они должны просчитывать ситуацию, к чему это может привести. Эта оценка абсолютно реалистична – возможности системы береговой обороны "Бастион" впечатляют, они способны уничтожить не только авианесущие корабли, но и корабли с меньшим водоизмещением. То, что они способны воспрепятствовать действиям флотов США и их союзников в восточной части Балтийского моря, – это факт, не вызывающий сомнений", – сказал Владимир Батюк.

У радио Sputnik отличные паблики ВКонтакте и Facebook. А для любителей короткого, но емкого слова, — Twitter.