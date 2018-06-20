Шойгу рассказал, зачем Вооруженным силам переходить на отечественное ПО

СЕВАСТОПОЛЬ, 20 июн — РИА Новости. Проект плана перехода вооружения и военной техники на отечественное программное обеспечение (ПО) разработан для дальнейшего стабильного развития оборонной отрасли, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Это позволит выйти на качественно новый уровень информационной безопасности в Вооруженных силах", — сказал Шойгу в среду, выступая на выездном заседании коллегии Минобороны РФ в Севастополе.

Также намечены мероприятия по созданию системы непрерывного совершенствования программного продукта. "Это ускорит его производство в три раза и в два раза уменьшит себестоимость", — сказал министр обороны.