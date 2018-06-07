Россия выделит на разработку нового оружия сто миллиардов рублей

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Поправки в бюджет на 2018 год предполагают увеличение почти на 100 миллиардов рублей финансирования проектов по созданию новых вооружений, рассказал РИА Новости глава комиссии Госдумы по законодательному обеспечению предприятий ОПК Владимир Гутенев.

Госдума 5 июня приступила к рассмотрению поправок в закон "О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов".

"Позитивно воспринимается то, что предполагается в закрытой части бюджета на развитие вооружений дополнительно направить 97,4 миллиарда рублей, а на поддержку сельскохозяйственного машиностроения, автопрома, других отраслей — 47 миллиардов рублей. Надеюсь, что мои коллеги поддержат эти предложения", — сказал Гутенев.

По его словам, поправками в бюджет предлагается уточнить основные характеристики федерального бюджета, утвержденные на 2018 год. В настоящее время его профицит составил 481,8 миллиарда рублей, то есть 0,5% ВВП, заявил депутат.