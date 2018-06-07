Вакцина от авианосцев. Чем улучшенные Ту-22М3 могут угрожать флоту США

Бомбардировщик Ту-22М3 во время перелета с оперативного аэродрома в Северной Осетии в пункт постоянной дислокации

Бомбардировщик Ту-22М3 во время перелета с оперативного аэродрома в Северной Осетии в пункт постоянной дислокации

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости, Николай Протопопов. Продвинутая цифровая система бомбометания, обновленная авионика, новейшие высокоточные ракетные комплексы — боевая эффективность дальнего бомбардировщика Ту-22М3 после глубокой модернизации повысится в несколько раз. В американской прессе самолет уже назвали "проклятьем" для Военно-морских сил США. О том, какую угрозу представляет сверхзвуковой ракетоносец для авианосных ударных групп, — в материале РИА Новости.

Перевооружен и опасен

Первая модернизированная "тушка" поднимется в небо в августе, а на вооружение ВКС России Ту-22М3М поступят осенью. Планируется усовершенствовать все самолеты этого типа, находящиеся на боевом дежурстве, а это около 40 машин. Специалисты Казанского авиационного завода в рамках работ по модернизации сдвинут ресурс ракетоносцев на несколько десятков лет вправо, кардинально обновят электронную начинку, прицельные и навигационные системы.

Пожалуй, главная изюминка очередного этапа модернизации дальних бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-22М3 — установка бортового оборудования для работы с новейшим высокоточным оружием, а именно противокорабельной ракетой Х-32. Ее разработали в МКБ "Радуга" и приняли на вооружение ВКС России в 2016-м. Новая ракета создана на базе устаревшей предшественницы Х-22 и обладает по сравнению с ней рядом важных преимуществ.

Прежде всего речь идет о помехозащищенной активной головке самонаведения, способной нейтрализовать практически все известные на сегодняшний день средства радиоэлектронной борьбы. Более мощный и экономичный двигатель значительно увеличил дальность полета — Ту-22М3М для "выстрела" не придется слишком приближаться к авианосной ударной группе, где его сможет достать система противоракетной обороны. Это практически исключает уничтожение носителя до момента пуска ракет.

© AP Photo / Hasan Jamali Истребители США F/A-18 взлетают с палубы авианосца США USS George H.W. Bush в Персидском заливе © AP Photo / Hasan Jamali Истребители США F/A-18 взлетают с палубы авианосца США USS George H.W. Bush в Персидском заливе

Пикирующая смерть

Гиперзвуковая Х-32 летит к цели на высоте 40 километров, то есть значительно выше зоны действия любой корабельной системы противоракетной обороны, завершая атаку крутым пикированием. Скорость ракеты — более пяти Махов, что почти в два раза больше скорости американских зенитных управляемых Standart Missile 6 класса "корабль — воздух". В зависимости от задачи, Х32 можно оборудовать как фугасно-кумулятивной боеголовкой, так и ядерной боевой частью. Ту-22М3М несет на борту три такие ракеты.

"Шансов перехватить подлетающий к авианосной группе ракетоносец практически нет, поскольку дальность действия ракеты Х-32 — около тысячи километров, а радиус перехвата целей палубной авиацией — порядка 400 километров, — рассказал РИА Новости доктор военных наук Константин Сивков. — Если истребители дежурят в воздухе, это расстояние увеличивается максимум до 600 километров, что тоже недостаточно. Кроме того, гиперзвуковая скорость делает ракету неуязвимой для системы ПРО кораблей охранения авианесущей группы. Поэтому постановка на вооружение самолетов Ту-22М3М — серьезная угроза для авианесущего флота США".

Дальний бомбардировщик Ту-22М3 (по классификации НАТО — "Бэкфайр") начал поступать на вооружение Советской армии в 1989-м. Самолет при максимальной загрузке несет 24 тонны боеприпасов, может действовать на удалении в несколько тысяч километров от аэродрома, развивая скорость до 2300 километров в час.

"Тушки" за время эксплуатации прошли несколько этапов модернизации. Они работали во многих горячих точках: в Афганистане, Чечне, во время операции по принуждению Грузии к миру. Ту-22М3 неоднократно вылетали на боевые задания в Сирии, где показали высокую эффективность при уничтожении укрепленных объектов террористов. Но все же главное призвание ракетоносца — уничтожать боевые корабли в море. Его когда-то так и прозвали — "убийца авианосцев".

Трещины в доктрине

Очевидно, что модернизированные Ту-22М3М не превратят авианосцы США в беззащитные посудины. Символ военной мощи Штатов — авианосные ударные группы — были, есть и будут серьезной силой с эффективными системами радиоэлектронного подавления, артиллерийским и ракетным вооружением. Но боевой потенциал и новые способности российских "тушек" существенно пошатнут их оборонительные возможности.

"Дополнительную угрозу для всего авианесущего флота США сегодня создают и китайские противокорабельные баллистические ракеты "Дунфэн", разработанные специально против авианосцев. Все говорит о том, что у американцев большие проблемы с обеспечением боевой устойчивости авианосцев, которые требуют новых форм и способов борьбы на море. Им необходимо пересматривать в принципе всю концепцию "великого авианосного флота", — считает Сивков.

Стоит отметить, что о существенном снижении эффективности военно-морской доктрины США американские специалисты говорят не первый раз. Так, после сообщений об успешных испытаниях новейшей российской гиперзвуковой ракеты "Циркон" обозреватель National Interest Себастьян Роблин предрек авианосцам судьбу "плавучих мишеней". Он считает, что новое гиперзвуковое оружие просто не подпустит авианосную группировку на достаточное расстояние для нанесения ударов по береговым целям, и это превратит их в бесполезные и очень дорогие игрушки. А один из авторов Bloomberg уверен, что в будущем США в любом случае придется адаптировать авианесущий флот к новым условиям ведения боевых действий.