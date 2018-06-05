РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Безопасность

Западный форпост. Как Россия укрепляет стратегические рубежи

08:0005.06.2018
235393
© РИА Новости / Игорь РуссакПерейти в фотобанкРеактивная система залпового огня Град во время боевых стрельб в Ленинградской областиРеактивная система залпового огня Град во время боевых стрельб в Ленинградской области
© РИА Новости / Игорь Руссак
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости, Андрей Коц. Танки, бронемашины, артиллерия, самолеты, вертолеты и современная инфраструктура: до конца года Западный военный округ получит более тысячи единиц современной боевой техники. В результате самую мощную административную единицу Вооруженных сил России к январю 2019-го оснастят новым "железом" на 65 процентов. О том, почему ЗВО так важен для безопасности страны, — в материале РИА Новости.

Главное направление

Истребитель Су-30СМ
© РИА Новости / Андрей Станавов
Тотальное перевооружение. Какую технику получила Армия России в 2017-м
В советские годы части и соединения, развернутые на западе СССР, официально и неофициально считались элитными. Именно они в случае третьей мировой должны были принять на себя первый удар бронированных кулаков стран НАТО и контратаковать противника, завершив конфликт на его территории. Денег на перевооружение "прифронтовых" военных округов не жалели: новейшая техника в первую очередь шла на запад, туда отправляли служить лучших офицеров. Базирующаяся там группировка не знала недостатка в боеприпасах, топливе и запчастях, а регулярные учения и маневры превращали ее солдат в высококлассных профессионалов.

С распадом СССР границы его правопреемницы — России — сдвинулись на сотни километров "вправо". Львиная доля вооружений, арсеналов и военной инфраструктуры оказалась в сопредельных странах. Из-за хронической нехватки финансирования армии, двух чеченских кампаний и общей внутриполитической нестабильности в 1990-е западные рубежи России уже нельзя было назвать неприступными — их охраняла лишь одна серьезно урезанная 20-я гвардейская общевойсковая армия. А лавинообразное расширение НАТО на восток в нулевые красноречиво говорило о том, что за океаном это прекрасно понимали.

© РИА Новости / Артем ЖитеневПерейти в фотобанкВоеннослужащие Западного военного округа
© РИА Новости / Артем Житенев
Перейти в фотобанк
Военнослужащие Западного военного округа

В лучшую сторону ситуация начала меняться только после пятидневной войны с Грузией в августе 2008-го. Со стартом масштабной военной реформы и принятием в 2011-м судьбоносной госпрограммы развития вооружений ГПВ-2020 в армию наконец-то пошли серьезные деньги. Была полностью перестроена военно-административная система управления. Число военных округов сократилось до четырех, не считая Объединенного стратегического командования "Северный флот". Сведение в единые группировки общевойсковых армий, флотов, командований ВВС и ПВО по территориальному признаку позволило качественно усилить их боевые возможности за счет сокращения времени реакции в кризисных ситуациях и роста их совокупной ударной мощи. ЗВО сформировали самым первым.

Четыреста тысяч

Тренировка военнослужащих мотострелкового соединения. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Фомичев
Перейти в фотобанк
Около двух тысяч военных ЗВО проведут учения по штурму города в Ленобласти
Сегодня ЗВО со штабом в Санкт-Петербурге включает в себя бывшие Московский и Ленинградский военные округа, а также Балтийский флот. Его войска — более 400 тысяч военнослужащих — дислоцируются в трех административных округах — Северо-Западном, Центральном и Приволжском. В случае войны под оперативное руководство командующего округом также перейдут внутренние войска МВД, Пограничные войска ФСБ и части МЧС. В зоне ответственности этой огромной армады, численно превосходящей любую из армий европейских стран — членов НАТО, — 29 регионов и более 3700 километров государственной границы.

Основу боевой мощи ЗВО составляют 6-я и 20-я гвардейская общевойсковые армии и возрожденная в 2014-м 1-я гвардейская танковая армия. Небо округа защищает сильнейшая в составе Вооруженных сил 6-я армия ВВС и ПВО, а морская компонента представлена силами Балтийского флота. ЗВО подчинены три дивизии, бригада и отдельный полк ВДВ, подразделения спецназа и разведки, а также бесчисленные отдельные части и соединения всестороннего обеспечения.

© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкТанк Т-14 "Армата" на военном параде, посвященном 73-й годовщине Победы в ВОВ
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Танк Т-14 "Армата" на военном параде, посвященном 73-й годовщине Победы в ВОВ

Как и в советские времена, войска, обороняющие западные границы, первыми получают самое новое оружие и боевую технику. В частности, честь осваивать перспективные танки Т-14 "Армата" предоставили элитным 2-й гвардейской мотострелковой Таманской и 4-й гвардейской танковой Кантемировской дивизиям. Ожидается, что в эти соединения новая техника поступит к 2020-му. В прошлом году мотострелковые, артиллерийские и танковые подразделения округа усилили модернизированными танками Т-72Б3, самоходными артиллерийскими установками и реактивными системами залпового огня (РСЗО) "Торнадо-Г".

Мирное небо

Самолеты НАТО в воздушном пространстве Литвы
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Воздушная разведка НАТО ищет бреши в обороне западных границ России
ЗВО располагает мощнейшей в стране (и, возможно, в мире) группировкой ПВО. По данным из открытых источников, здесь сосредоточены более 20 дивизионов самых современных зенитно-ракетных комплексов С-400, которые, как и С-300ПМ, первыми вступят в бой в случае воздушного нападения. Если противнику удается пройти первый рубеж обороны, по нему работают комплексы средней дальности С-300ПС и С-350 "Витязь". А уцелевшие самолеты и крылатые ракеты попадут под огонь систем малого радиуса действия "Панцирь-С1". При необходимости всю эту группировку можно усилить средствами ПВО Сухопутных войск — комплексами С-300В, "Бук-М2", "Тор-М2" и другими. Именно попытками выяснить местонахождение позиций средств ПВО и объясняются регулярные облеты западной границы России самолетами-разведчиками НАТО.

Получает новую технику и авиация округа. Шестая армия ВВС и ПВО массово переходит на истребители Су-35 и Су-30СМ, учебно-боевые самолеты Як-130, фронтовые бомбардировщики Су-34, ударные вертолеты Ка-52 и Ми-28. Летчики округа непрерывно тренируются и учатся, в частности, выводить свои машины из-под удара высокоточного оружия противника. На начальном этапе войны или вооруженного конфликта авиация всегда цель номер один для нападающей стороны. Истребители, бомбардировщики, перехватчики и штурмовики, успевшие вовремя взлететь с аэродромов, способны лишить противника главного оружия — фактора внезапности — и серьезно замедлить темпы наступления. Таким образом, постоянные "телодвижения" войск НАТО вблизи западных границ России помогают нашей авиации сохранять хорошую "спортивную форму".

Военнослужащие российской армии
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Наследие Союза. Как армия России выбиралась из 90-х
Важно отметить, что восстанавливается и военная инфраструктура, пришедшая в упадок в первое постсоветское десятилетие. В частности, известно, что до 2019 года в ЗВО введут в эксплуатацию пять арсеналов для комплексного хранения ракет, боеприпасов и взрывчатых материалов. Кроме того, в различных районах округа строятся современные полигоны, учебные центры, военные городки. Конечно, все это не нравится европейским соседям, пугающим мир мнимой "русской угрозой". Но Россия лишь восстанавливает ту жизненно необходимую для безопасности страны стену, которую по кирпичикам разобрали в 1990-е.

Комментировать
Безопасность
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
Комментировать
Популярные комментарииВсе комментарии
va060669
Особенно нуждается в усилении Калининград , ведь скорее всего оттуда на нас полезут упыри
08:24
05.06.2018
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена