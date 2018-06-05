Западный форпост. Как Россия укрепляет стратегические рубежи

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости, Андрей Коц. Танки, бронемашины, артиллерия, самолеты, вертолеты и современная инфраструктура: до конца года Западный военный округ получит более тысячи единиц современной боевой техники. В результате самую мощную административную единицу Вооруженных сил России к январю 2019-го оснастят новым "железом" на 65 процентов. О том, почему ЗВО так важен для безопасности страны, — в материале РИА Новости.
Главное направление
С распадом СССР границы его правопреемницы — России — сдвинулись на сотни километров "вправо". Львиная доля вооружений, арсеналов и военной инфраструктуры оказалась в сопредельных странах. Из-за хронической нехватки финансирования армии, двух чеченских кампаний и общей внутриполитической нестабильности в 1990-е западные рубежи России уже нельзя было назвать неприступными — их охраняла лишь одна серьезно урезанная 20-я гвардейская общевойсковая армия. А лавинообразное расширение НАТО на восток в нулевые красноречиво говорило о том, что за океаном это прекрасно понимали.
В лучшую сторону ситуация начала меняться только после пятидневной войны с Грузией в августе 2008-го. Со стартом масштабной военной реформы и принятием в 2011-м судьбоносной госпрограммы развития вооружений ГПВ-2020 в армию наконец-то пошли серьезные деньги. Была полностью перестроена военно-административная система управления. Число военных округов сократилось до четырех, не считая Объединенного стратегического командования "Северный флот". Сведение в единые группировки общевойсковых армий, флотов, командований ВВС и ПВО по территориальному признаку позволило качественно усилить их боевые возможности за счет сокращения времени реакции в кризисных ситуациях и роста их совокупной ударной мощи. ЗВО сформировали самым первым.
Четыреста тысяч
Основу боевой мощи ЗВО составляют 6-я и 20-я гвардейская общевойсковые армии и возрожденная в 2014-м 1-я гвардейская танковая армия. Небо округа защищает сильнейшая в составе Вооруженных сил 6-я армия ВВС и ПВО, а морская компонента представлена силами Балтийского флота. ЗВО подчинены три дивизии, бригада и отдельный полк ВДВ, подразделения спецназа и разведки, а также бесчисленные отдельные части и соединения всестороннего обеспечения.
Как и в советские времена, войска, обороняющие западные границы, первыми получают самое новое оружие и боевую технику. В частности, честь осваивать перспективные танки Т-14 "Армата" предоставили элитным 2-й гвардейской мотострелковой Таманской и 4-й гвардейской танковой Кантемировской дивизиям. Ожидается, что в эти соединения новая техника поступит к 2020-му. В прошлом году мотострелковые, артиллерийские и танковые подразделения округа усилили модернизированными танками Т-72Б3, самоходными артиллерийскими установками и реактивными системами залпового огня (РСЗО) "Торнадо-Г".
Мирное небо
Получает новую технику и авиация округа. Шестая армия ВВС и ПВО массово переходит на истребители Су-35 и Су-30СМ, учебно-боевые самолеты Як-130, фронтовые бомбардировщики Су-34, ударные вертолеты Ка-52 и Ми-28. Летчики округа непрерывно тренируются и учатся, в частности, выводить свои машины из-под удара высокоточного оружия противника. На начальном этапе войны или вооруженного конфликта авиация всегда цель номер один для нападающей стороны. Истребители, бомбардировщики, перехватчики и штурмовики, успевшие вовремя взлететь с аэродромов, способны лишить противника главного оружия — фактора внезапности — и серьезно замедлить темпы наступления. Таким образом, постоянные "телодвижения" войск НАТО вблизи западных границ России помогают нашей авиации сохранять хорошую "спортивную форму".