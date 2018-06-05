Западный форпост. Как Россия укрепляет стратегические рубежи

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости, Андрей Коц. Танки, бронемашины, артиллерия, самолеты, вертолеты и современная инфраструктура: до конца года Западный военный округ получит более тысячи единиц современной боевой техники. В результате самую мощную административную единицу Вооруженных сил России к январю 2019-го оснастят новым "железом" на 65 процентов. О том, почему ЗВО так важен для безопасности страны, — в материале РИА Новости.

Главное направление

В советские годы части и соединения, развернутые на западе СССР, официально и неофициально считались элитными. Именно они в случае третьей мировой должны были принять на себя первый удар бронированных кулаков стран НАТО и контратаковать противника, завершив конфликт на его территории. Денег на перевооружение "прифронтовых" военных округов не жалели: новейшая техника в первую очередь шла на запад, туда отправляли служить лучших офицеров. Базирующаяся там группировка не знала недостатка в боеприпасах, топливе и запчастях, а регулярные учения и маневры превращали ее солдат в высококлассных профессионалов.

С распадом СССР границы его правопреемницы — России — сдвинулись на сотни километров "вправо". Львиная доля вооружений, арсеналов и военной инфраструктуры оказалась в сопредельных странах. Из-за хронической нехватки финансирования армии, двух чеченских кампаний и общей внутриполитической нестабильности в 1990-е западные рубежи России уже нельзя было назвать неприступными — их охраняла лишь одна серьезно урезанная 20-я гвардейская общевойсковая армия. А лавинообразное расширение НАТО на восток в нулевые красноречиво говорило о том, что за океаном это прекрасно понимали.

В лучшую сторону ситуация начала меняться только после пятидневной войны с Грузией в августе 2008-го. Со стартом масштабной военной реформы и принятием в 2011-м судьбоносной госпрограммы развития вооружений ГПВ-2020 в армию наконец-то пошли серьезные деньги. Была полностью перестроена военно-административная система управления. Число военных округов сократилось до четырех, не считая Объединенного стратегического командования "Северный флот". Сведение в единые группировки общевойсковых армий, флотов, командований ВВС и ПВО по территориальному признаку позволило качественно усилить их боевые возможности за счет сокращения времени реакции в кризисных ситуациях и роста их совокупной ударной мощи. ЗВО сформировали самым первым.

Четыреста тысяч

Сегодня ЗВО со штабом в Санкт-Петербурге включает в себя бывшие Московский и Ленинградский военные округа, а также Балтийский флот. Его войска — более 400 тысяч военнослужащих — дислоцируются в трех административных округах — Северо-Западном, Центральном и Приволжском. В случае войны под оперативное руководство командующего округом также перейдут внутренние войска МВД, Пограничные войска ФСБ и части МЧС. В зоне ответственности этой огромной армады, численно превосходящей любую из армий европейских стран — членов НАТО, — 29 регионов и более 3700 километров государственной границы.

Основу боевой мощи ЗВО составляют 6-я и 20-я гвардейская общевойсковые армии и возрожденная в 2014-м 1-я гвардейская танковая армия. Небо округа защищает сильнейшая в составе Вооруженных сил 6-я армия ВВС и ПВО, а морская компонента представлена силами Балтийского флота. ЗВО подчинены три дивизии, бригада и отдельный полк ВДВ, подразделения спецназа и разведки, а также бесчисленные отдельные части и соединения всестороннего обеспечения.

Как и в советские времена, войска, обороняющие западные границы, первыми получают самое новое оружие и боевую технику. В частности, честь осваивать перспективные танки Т-14 "Армата" предоставили элитным 2-й гвардейской мотострелковой Таманской и 4-й гвардейской танковой Кантемировской дивизиям. Ожидается, что в эти соединения новая техника поступит к 2020-му. В прошлом году мотострелковые, артиллерийские и танковые подразделения округа усилили модернизированными танками Т-72Б3, самоходными артиллерийскими установками и реактивными системами залпового огня (РСЗО) "Торнадо-Г".

Мирное небо

ЗВО располагает мощнейшей в стране (и, возможно, в мире) группировкой ПВО. По данным из открытых источников, здесь сосредоточены более 20 дивизионов самых современных зенитно-ракетных комплексов С-400, которые, как и С-300ПМ, первыми вступят в бой в случае воздушного нападения. Если противнику удается пройти первый рубеж обороны, по нему работают комплексы средней дальности С-300ПС и С-350 "Витязь". А уцелевшие самолеты и крылатые ракеты попадут под огонь систем малого радиуса действия "Панцирь-С1". При необходимости всю эту группировку можно усилить средствами ПВО Сухопутных войск — комплексами С-300В, "Бук-М2", "Тор-М2" и другими. Именно попытками выяснить местонахождение позиций средств ПВО и объясняются регулярные облеты западной границы России самолетами-разведчиками НАТО.

Получает новую технику и авиация округа. Шестая армия ВВС и ПВО массово переходит на истребители Су-35 и Су-30СМ, учебно-боевые самолеты Як-130, фронтовые бомбардировщики Су-34, ударные вертолеты Ка-52 и Ми-28. Летчики округа непрерывно тренируются и учатся, в частности, выводить свои машины из-под удара высокоточного оружия противника. На начальном этапе войны или вооруженного конфликта авиация всегда цель номер один для нападающей стороны. Истребители, бомбардировщики, перехватчики и штурмовики, успевшие вовремя взлететь с аэродромов, способны лишить противника главного оружия — фактора внезапности — и серьезно замедлить темпы наступления. Таким образом, постоянные "телодвижения" войск НАТО вблизи западных границ России помогают нашей авиации сохранять хорошую "спортивную форму".

Важно отметить, что восстанавливается и военная инфраструктура, пришедшая в упадок в первое постсоветское десятилетие. В частности, известно, что до 2019 года в ЗВО введут в эксплуатацию пять арсеналов для комплексного хранения ракет, боеприпасов и взрывчатых материалов. Кроме того, в различных районах округа строятся современные полигоны, учебные центры, военные городки. Конечно, все это не нравится европейским соседям, пугающим мир мнимой "русской угрозой". Но Россия лишь восстанавливает ту жизненно необходимую для безопасности страны стену, которую по кирпичикам разобрали в 1990-е.