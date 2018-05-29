Шойгу: показанную на Параде Победы технику испытывают в боевых условиях

Зенитно-ракетный комплекс Стрела-10 на военном параде в Новороссийске, посвященном 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне

Зенитно-ракетный комплекс Стрела-10 на военном параде в Новороссийске, посвященном 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Новейшая техника, которую показали на Параде Победы, испытывается в боевых условиях и совершенствуется, сообщил во вторник министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на заседании Общественного совета при Минобороны.

"Ряд техники мы показали на параде 9 мая. Это, безусловно, и самолеты Су-57, это и новые комплексы гиперзвукового оружия "Кинжал" на носителях МиГ-31. Это робот "Уран-6" и "Уран-9". Все это поступает в войска. И мы продолжаем это не только испытывать в боевых условиях, но и, конечно, совершенствовать все это оружие", — подчеркнул Шойгу.

Он рассказал, что с начала года в войска поставлены 23 БМП-3, судно тылового обеспечения "Эльбрус", два рейдовых катера, 18 самолетов, 32 вертолета, 125 автомобилей повышенной проходимости, 155 беспилотных летательных аппаратов и другое вооружение.