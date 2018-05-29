Россия и Казахстан подписали контракт на поставку вертолетов Ми-35

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. РФ и Казахстан подписали контракт на поставку четырёх транспортно-боевых вертолетов Ми-35, подтвердили РИА Новости во вторник в пресс-службе Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России.

"Подписан новый контракт на поставку Казахстану четырёх вертолётов Ми-35", — сказали в ФСВТС.

Ранее в конце 2017 года в Минобороны Казахстана сообщили журналистам о планах приобрести у России два фронтовых истребителя Су-30СМ и четыре вертолета Ми-35М. Впоследствии контракт на дополнительную партию Су-30СМ был подписан "на полях" выставки вооружений KADEX-2018.