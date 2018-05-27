Глава погранслужбы ФСБ рассказал о подвигах российских пограничников

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Подвиги российских пограничников, совершаемые в настоящее время, могут стать основой сюжета новых фильмов или книг о защитниках государственной границы, считает заместитель директора Федеральной службы безопасности России — руководитель погранслужбы ФСБ генерал армии Владимир Кулишов.

"В основу сюжета новых произведений о пограничниках может лечь сама жизнь и повседневная служба на границе. Она сопряжена с определенными трудностями, требует моральных и физических сил. Порой пограничникам приходится действовать в экстремальных ситуациях, связанных с риском для жизни", — сказал Кулишов в интервью РИА Новости в канун отмечаемого в понедельник 100-летия российской пограничной службы.

"Принято считать, что место подвигу есть и в мирной жизни. Одним из ярких примеров этого является поступок приморского пограничника Алексея Пузанова, который из полыхающего огнем дома, где располагался частный детский сад, спас шестерых детей и молодую женщину", — отметил Кулишов.

"Осенью минувшего года при задержании лиц, подозреваемых в причастности к террористической деятельности на российско-украинском участке границы, погиб сотрудник пограничного управления ФСБ России по Курской области старший прапорщик Сергей Широбоков. Указом президента Российской Федерации он посмертно награжден орденом Мужества", — сказал руководитель погранслужбы.

Нынешнее поколение защитников границы достойно продолжает славные традиции, заложенные предшественниками, отметил Кулишов.

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