Уровень автоматизации охраны государственной границы России будет расти

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Уровень автоматизации охраны государственной границы России будет возрастать, сообщил в интервью РИА Новости в канун отмечаемого в понедельник 100-летия российской пограничной службы заместитель директора Федеральной службы безопасности России — руководитель погранслужбы ФСБ генерал армии Владимир Кулишов.

"Перспективы дальнейшего развития пограничной службы мы связываем с внедрением в практику пограничной деятельности современных информационных технологий. В этих целях будет продолжена работа по созданию автоматизированной системы контроля за обстановкой на границе, что, в свою очередь, потребует дальнейшего развития технических средств охраны государственной границы и системы управления ими", — сказал Кулишов.

"Будем наращивать оперативный потенциал пограничных органов, совершенствовать совместную деятельность с территориальными органами безопасности в интересах повышения эффективности противодействия международному терроризму и трансграничной преступности", — добавил он.

В целом, приоритеты дальнейшего развития пограничной службы будут определены в соответствующей стратегии на период до 2030 года, отметил Кулишов.

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