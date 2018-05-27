Пограничники за два года изъяли на границе с Украиной 20 тысяч боеприпасов

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Российские пограничники за два последних года изъяли из незаконного оборота на границе с Украиной 20 тысяч боеприпасов, сообщил в интервью РИА Новости в канун отмечаемого в понедельник столетия российской пограничной службы заместитель директора Федеральной службы безопасности России — руководитель погранслужбы ФСБ генерал армии Владимир Кулишов.

"Сохраняется угроза незаконного перемещения на российскую территорию оружия и боеприпасов, связанная со значительным количеством их незаконного обращения на территории Украины. За два последних года на российско-украинской границе из незаконного оборота изъято более 80 единиц оружия, 20 тысяч боеприпасов, около 22 килограммов взрывчатых веществ", — сказал Кулишов.

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