Шойгу заявил о росте боевых возможностей ВКС

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Боевые возможности Воздушно-космических сил (ВКС) России за два года возросли на 11,7%, сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на заседании коллегии ведомства.

"В соединения, воинские части и подразделения ВКС (с 2016 года) поставлено более 600 новых и модернизированных единиц и комплексов вооружения и военной техники. За два года доля современных образцов возросла на 10%", — сказал Шойгу.

По его словам, за этот период показатели налета увеличились на 11% благодаря повышению уровня исправности авиационной техники. "В целом боевые возможности Воздушно-космических сил повысились на 11,7%", — подчеркнул министр обороны.

Он отметил, что с 2016 года в ВКС РФ сформированы управления двух авиационных дивизий, зенитной ракетной бригады и военно-транспортного авиационного полка. "Радиолокационными станциями, расположенными на территории Российской Федерации, создано сплошное радиолокационное поле системы предупреждения о ракетном нападении на всех воздушно-космических направлениях", — сказал Шойгу.

Говоря о реализации плана деятельности ВКС до 2020 года, министр подчеркнул необходимость наращивать возможности ВКС. "Анализ современных вооруженных конфликтов показывает, что государства, не имеющие надежной воздушно-космической обороны, рискуют прекратить свое существование. Печальный опыт мы видим: это Югославия, Ливия — яркие тому примеры. И на грани этого, естественно, стояла и Сирия", — заявил министр обороны.

"Сегодня исход военного противоборства во многом зависит от успешных действий в воздушно-космическом пространстве. Поэтому наращивание возможностей Воздушно-космических сил является одним из приоритетных направлений нашей работы", — подчеркнул он.