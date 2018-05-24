Казахстан закупил у России еще одну партию истребителей Су-30СМ

АСТАНА, 24 мая — РИА Новости. Россия поставит Казахстану партию истребителей Су-30СМ в дополнение к поставленным ранее машинам, соответствующий контракт подписали гендиректор корпорации "Иркут" Олег Демченко и генеральный директор предприятия "Казспецэкспорт" Арман Рамазанов.

"Двадцать четвертого мая республиканское государственное предприятие "Казспецэкспорт" министерства обороны и аэрокосмической промышленности Казахстана и корпорация "Иркут" заключили контракт на поставку новой партии многоцелевых истребителей Су-30СМ", — сообщили журналистам в пресс-службе "Иркута".