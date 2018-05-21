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Безопасность

"Калибровка". Зачем Россия возвращает в Средиземное море ударную эскадру

08:0021.05.2018
(обновлено: 08:02 21.05.2018)
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© РИА Новости / Денис АбрамовПерейти в фотобанкМалый ракетный корабль Град Свияжск запускает ракету КалибрМалый ракетный корабль Град Свияжск запускает ракету Калибр
© РИА Новости / Денис Абрамов
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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости, Андрей Коц. ВМФ России усиливает присутствие в Средиземноморском регионе. Уже в ближайшей перспективе корабли с крылатыми ракетами "Калибр" будут нести здесь постоянную вахту. Основная цель — нейтрализация угроз со стороны экстремистских группировок, действующих в этом непростом с геополитической точки зрения регионе. Но, очевидно, со временем перед эскадрой поставят и другие стратегические задачи. РИА Новости попыталось разобраться, какими они могут быть.

"Взрывоопасный" регион

Российские военные давно и успешно применяют "Калибры" в борьбе с терроризмом. С 2015-го новейшими крылатыми ракетами уничтожены десятки объектов инфраструктуры ИГ*, сотни единиц бронетехники, тысячи террористов. Но это оружие создавалось все-таки не для борьбы с иррегулярными бандформированиями.

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© Министерство обороны РФ
Удар ракетами "Калибр" из акватории Средиземного моря по позициям боевиков

"В годы холодной войны в Средиземном море постоянно действовала 5-я оперативная эскадра ВМФ СССР, — рассказал РИА Новости доктор военных наук Константин Сивков. — Из восточных районов этой акватории американские авианосные соединения могли наносить удары по Советскому Союзу через территорию Турции. Под угрозой находилось наше южное "подбрюшье". Главной задачей кораблей и подводных лодок эскадры было помешать вероятному противнику выйти на рубеж атаки и осуществить задуманное в случае начала вооруженного конфликта. Очевидно, оперативное соединение ВМФ России, несущее боевую вахту в Средиземном море с 2013 года, имеет схожие цели. А постоянное присутствие в ее составе кораблей с "Калибрами" существенно повышает боевые возможности эскадры".

СМИ: российский фрегат играет в кошки-мышки с американским авианосцем
Фрегат ВМФ России следит за американским авианосцем в Средиземном море
Средиземноморское оперативное соединение сегодня использует ту же тактику слежки за вероятным противником, что и в советские годы. Напомним: в середине мая многие мировые СМИ опубликовали видео сопровождения российским фрегатом "Ярослав Мудрый" американской ударной группировки во главе с атомным авианосцем "Гарри Трумэн", вошедшей в Средиземное море. Сторожевик шел на большом удалении от ордера, но не отставал и постоянно держал его в поле зрения. Он выполнял функции так называемого КНС — корабля непосредственного слежения.

"Даже если начнется война и американцы уничтожат КНС, он успеет передать координаты авианосной группы командованию, — пояснил Сивков. — Вот тут-то нашей эскадре и пригодятся "Калибры". По АУГ ударят крылатыми ракетами с надводных кораблей, атомных подводных лодок проекта 949, несущих боевую службу в Средиземном море, дизельных "Варшавянок" проекта 636.3. Флоту поможет и авиация. А с Хмеймима смогут действовать российские ударные самолеты Су-34 и Су-24. К ним подключится и дальняя авиация — ракетоносцы Ту-22М3. Чтобы вывести из строя авианосец, достаточно разбить его взлетную палубу или попасть в борт. В последнем случае корабль даст крен и с него уже ничего не взлетит. АУГ лишится своего главного оружия".

© Фото : Ministry of defenceАвианосец ВМС США Harry Truman
© Фото : Ministry of defence
Авианосец ВМС США Harry Truman

Впрочем, и в мирное время оперативной эскадре есть чем заняться. Ближний Восток — взрывоопасный регион. Практически весь ХХ век его сотрясали войны — большие и малые. Вооруженные "Калибрами" корабли сыграют роль эффективного миротворца, сдерживающего агрессивные стремления отдельных государств и группировок, помогающего союзникам России, обеспечивающего безопасное судоходство торговых флотов и гарантирующего неприкосновенность российских граждан, которые живут и работают в странах региона.

Боевой радиус

Еще одна важнейшая цель усиления эскадры — подстраховка Черноморского флота на случай обострения отношений с блоком НАТО. Если вероятный противник перекроет Босфор, корабли ЧФ попросту не смогут выйти из "домашнего" моря. В этой ситуации средиземноморское соединение, в которое по ротации входят вымпела с разных флотов, сможет взять выполнение боевой задачи на себя. К тому же из Средиземного моря "Калибром" можно достать гораздо дальше, чем из Черного или Каспийского.

Подводная лодка проекта Колпино. Архивное фото
© Фото : Главный штаб ВМФ
Эскадра ВМФ на Средиземном море пополнится двумя новейшими подлодками
"Радиус действия крылатых ракет ударной эскадры достаточно большой, чтобы решать широкий круг задач, — рассказал РИА Новости военный эксперт Алексей Леонков. — Они достигают берегов Мальты, накрывают часть Персидского залива, большую часть территории всех прибрежных государств и Суэцкий канал. Российские корабли могут в случае надобности прийти на помощь Индии — нашему союзнику по БРИКС. Дальнобойные крылатые ракеты позволят средиземноморской эскадре решать задачи стратегического уровня и не подпускать противника близко к себе".

О составе и численности ударной группировки ВМФ России судить пока рано. Но в подобные соединения, как правило, входят подводные лодки, крейсер, большой противолодочный корабль и фрегат. Их количество варьируется в зависимости от обстановки в регионе и отдельных задач. Усиление эскадры носителями "Калибров" позволяет предположить, что в ее составе будет сразу несколько кораблей класса "сторожевой корабль" и "корвет" — основных носителей новых крылатых ракет. Каждый из них, в свою очередь, будет "заточен" под определенную задачу. Семейство "Калибров" включает в себя ракеты для ударов по наземным целям с дальностью до 2,5 тысячи километров, противокорабельные боеприпасы, развивающие на конечном участке траектории сверхзвуковую скорость более двух чисел Маха, противолодочные ракето-торпеды для поражения субмарин вероятного противника.

© РИА Новости / Игорь ЧупринПерейти в фотобанкПодводная лодка проекта "Варшавянка". Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Чуприн
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Подводная лодка проекта "Варшавянка". Архивное фото

Кстати, он уже отреагировал на планы России развернуть "Калибры" в Средиземном море. Командующий ВМС США в Европе и Африке адмирал Джеймс Фогго заявил, что американские корабли готовы обороняться от российских крылатых ракет, но не стремятся к конфликту. За дежурной дипломатической формулировкой скрывается если не страх, то серьезная озабоченность.

"Американцам очень не нравится, что у кого-то еще в мире есть дальнобойные крылатые ракеты, не уступающие их "Томагавкам", — отметил Леонков. — "Калибры" представляют большую угрозу для их "Тикондерог" и "Арли Берков". Напомню, что свой нашумевший ракетный удар по Сирии 14 апреля американцы и их союзники нанесли из "мышиного угла". Чтобы не попасть в зону действия противокорабельных "Калибров", они ушли далеко на юг Средиземного моря и оттуда дали залп. Позиция для стрельбы была неудобная, подлетное время ракет — большое. Это позволило сирийской ПВО приготовиться и очень результативно отработать по целям".

И само собой разумеется, постоянное боевое дежурство российских кораблей далеко от родных берегов — отличная тренировка для экипажей. Ведь еще совсем недавно по историческим меркам флот почти не ходил в длительные морские походы.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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