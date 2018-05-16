Корабли с "Калибрами" перейдут на постоянную вахту в Средиземноморье

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Корабли с крылатыми ракетами "Калибр" перейдут на постоянную боевую вахту в Средиземном море. Об этом Владимир Путин заявил на военном совещании в Сочи.

По словам главы государства, такое решение принято из-за сохраняющейся угрозы вылазок международных террористов в Сирии.

При этом Путин отметил слаженные действия военно-морского флота в Сирии. Удары крылатыми ракетами и эффективная работа палубной авиации нанесли террористам серьезный ущерб, заявил президент. Благодаря этому удалось уничтожить важные объекты инфраструктуры боевиков, добавил он.

Путин также подчеркнул, что необходимо продолжать практику дальних морских походов, учений и тренировок. В текущем году запланировано более сотни походов кораблей и подводных лодок.

Поход в Средиземноморье

На фоне непрекращающегося сирийского конфликта корабли, оснащенные "Калибрами", периодически совершают походы в этот регион. Так, в марте в Средиземное море прибыл российский фрегат "Адмирал Эссен" с ракетами "Калибр-НК" на борту. Это первый дальний поход фрегата в этом году. Корабль взял курс из Севастополя на черноморские проливы.

Перед этим экипаж провел корабельные учения. В частности, были отработаны задачи по плаванию и маневрированию в районах интенсивного судоходства, поражение условного противника ракетным комплексом и артиллерийские стрельбы по морской и воздушным целям.

Боевая вахта

Фактически в Средиземноморье создадут полноценную эскадру, рассказал военный эксперт Борис Рожин. По его мнению, присутствие таких корабельных боевых групп повлияет и на расстановку политических сил вокруг сирийского конфликта.

Авиация и корабли могут продолжать удары по Сирии, пока полностью не вычистят остатки террористических анклавов, добавил он.

Ракеты "Калибр"

Ракеты "Калибр" разработало опытно-конструкторское бюро "Новатор". Их дальность действия составляет около 2,5 тысячи километров. Ракеты стоят на вооружении подводных лодок проекта 885 "Ясень" и проекта 636, фрегатов проекта 11356 и других надводных кораблей.

Впервые "Калибры" применили в Сирии в октябре 2015 года. Тогда российские корабли выпустили 26 крылатых ракет из акватории Каспийского моря. С тех пор "Калибры" неоднократно использовали против боевиков.