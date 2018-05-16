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Военный эксперт о "Калибрах" вблизи Сирии: еще не все задачи решены

16:5716.05.2018
(обновлено: 17:00 16.05.2018)
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© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанкУстановка Калибр на фрегате ВМС РоссииУстановка Калибр на фрегате ВМС России
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Корабли с крылатыми ракетами "Калибр" будут нести постоянную боевую вахту в Средиземном море, заявил президент РФ Владимир Путин. О важности этой меры в эфире радио Sputnik рассказал военный эксперт Борис Рожин.

Корабли с крылатыми ракетами "Калибр" будут нести постоянную боевую вахту в Средиземном море, заявил Владимир Путин на военном совещании в Сочи. Эти меры глава российского государства объяснил "сохраняющейся угрозой вылазок международных террористов в Сирии". При этом Путин отметил слаженные действия Военно-морского флота РФ в Сирии.

Авианосец ВМС США Harry Truman
© Фото : Ministry of defence
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"Удары крылатыми ракетами, эффективная работа палубной авиации нанесли террористам серьезный ущерб, были уничтожены важные объекты их инфраструктуры", – добавил президент.

Путин также подчеркнул, что практика дальних морских походов, учений и тренировок должна быть продолжена. По его словам, в этом году запланировано 102 похода кораблей и подводных лодок.

Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин в эфире радио Sputnik оценил важность постоянного боевого дежурства в Средиземном море кораблей с ракетами "Калибр".

"Фактически речь идет о создании там полноценной эскадры, корабельной группы, которая несет постоянное боевое дежурство. Как это было при Советском Союзе, когда за счет кораблей, в том числе Черноморского флота, формировались боевые группы, которые поддерживали интересы СССР в странах Северной Африки и Ближнего Востока. Сейчас Россия продолжает участвовать в боевых действиях в Сирии. Там решены еще не все задачи военного характера, поэтому удары как авиации, так и корабельных ракет могут быть тактически оперативно обоснованы. Я думаю, они еще могут повторяться, пока не будут полностью вычищены остатки террористических анклавов с территории Сирии", – сказал Борис Рожин.

По его мнению, присутствие в Средиземноморье таких корабельных боевых групп РФ окажет влияние и на расстановку политических сил вокруг сирийского конфликта.

"Наличие вооруженных таким оружием кораблей в Средиземном море – дополнительный инструмент для российской дипломатии в ее давлении на спонсоров террористов, которые до сих пор их поддерживают на территории Сирии. Это может быть связано и с политикой США, которые пытаются не допустить завершения сирийской войны. Россия еще раз показывает, что у нее есть свои интересы в Сирии, как есть и силовые инструменты для поддержки законного правительства этой страны", – отметил Борис Рожин.

Удар Калибров по объектам ИГ* (группировка Исламское государство, запрещена в РФ) в Сирии
© Минобороны РФ
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Ракеты "Калибр" – разработка опытно-конструкторского бюро "Новатор". Дальность действия "Калибров" – около 2,5 тысячи километров. Они стоят на вооружении подводных лодок, фрегатов и других надводных кораблей.

Впервые "Калибры" применили в Сирии в октябре 2015 года. Тогда ракетный корабль "Дагестан" и малые ракетные корабли "Град Свияжск", "Великий Устюг" и "Углич" выпустили 26 крылатых ракет из акватории Каспийского моря. С тех пор "Калибры" неоднократно использовались против боевиков в Сирии. 

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Популярные комментарииВсе комментарии
Юрий У
боевики ИГИЛ- это отличные цели для наших Калибров и весомый аргумент для принуждения к миру
17:14
16.05.2018
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