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Безопасность

Неубиваемая "мотолыга". Почему армия России не спешит отказываться от МТ-ЛБ

08:0015.05.2018
(обновлено: 08:14 15.05.2018)
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© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФПерейти в фотобанкПлавающий бронетранспортёр МТ-ЛБ во время стратегических командно-штабных учений Центр-2015 в Астраханской областиПлавающий бронетранспортёр МТ-ЛБ во время стратегических командно-штабных учений Центр-2015 в Астраханской области
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости, Андрей Коц. Многоцелевой транспортер легкий бронированный (МТ-ЛБ) уже более полувека остается "автоматом Калашникова" в мире бронетехники. Дешевая и безотказная "мотолыга" с 1960-х служит бессменной рабочей лошадкой армий более двадцати государств. Номенклатура машин на ее шасси исчисляется десятками наименований — от артиллерийских тягачей до самоходных противотанковых ракетных комплексов. Боевой путь МТ-ЛБ далек от завершения: завод "Ремдизель" представил проект модернизации военного вездехода, что серьезно продлит срок его службы. Об особенностях "мотолыги" образца ХХI века — в материале РИА Новости.

Модульный принцип

Военнослужащие экипажа БМП покидают машину после стрельбы во время учений мотострелковой бригады на полигоне в Приморском крае
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Взялись за старое. Зачем Россия возвращает в строй бронетехнику 60-х
Техника на шасси МТ-ЛБ воевала в Афганистане, Приднестровье, в обеих чеченских кампаниях и в Южной Осетии. Сегодня она продолжает выполнять боевые задачи на востоке Украины, в Сирии и Ираке. И хотя эти машины не предназначены для работы на переднем крае, их помощь армейским группировкам неоценима. Они транспортируют войска, вывозят раненых с поля боя, буксируют артиллерийские орудия и минометы, ведут радиационную и химическую разведку, играют роль подвижных командно-штабных пунктов и выполняют множество других функций.

МТ-ЛБ в базовой конфигурации весит чуть меньше десяти тонн и может взять на борт 13 человек — двух членов экипажа и 11 бойцов в десантном отделении. Транспортер разгоняется до 60 километров в час по шоссе и отличается внушительным запасом хода — около 500 километров. "Мотолыга" легко взбирается в гору под углом 35 градусов и умеет форсировать водные преграды вплавь. Высота корпуса — менее двух метров. Приземистый силуэт позволяет МТ-ЛБ укрываться от огня противника в складках местности и действовать вблизи передовой.

© РИА Новости / Николай СидоровПерейти в фотобанкМногоцелевые транспортеры МТ-ЛБ во время тактических учений в Луганской области
© РИА Новости / Николай Сидоров
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Многоцелевые транспортеры МТ-ЛБ во время тактических учений в Луганской области

"По интегральному показателю "эффективность-стоимость" транспортеров, равных МТ-ЛБ, в мире не существует, — рассказал РИА Новости главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский. — Он чрезвычайно дешевый и простой в эксплуатации, очень надежный и обладает огромным ресурсом. Поэтому до сих пор крайне востребован в войсках. На этом шасси эксплуатируется множество вооружений. На базе МТ-ЛБ можно строить и новую технику, например высокопроходимые тягачи для северных широт. Другой вопрос, что "мотолыгу" для России производили в Харькове. А в 2014 году, как известно, поставки прекратились".

Выброска десанта во время тактических учений. Архивное фото
© РИА Новости / Николай Хижняк
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"Птицелов" с парашютом: зачем ВДВ новый зенитно-ракетный комплекс
Российский вариант модернизации МТ-ЛБ предложило АО "Ремдизель". Как сообщил РИА Новости представитель завода, транспортер получит новый легкий двигатель мощностью 360 лошадиных сил вместо старого (и более тяжелого) 240-сильного ЯМЗ-238В. Дополнительно вес "мотолыги" снизит замена гусениц на новые, с закрытым шарниром. За счет такой модернизации разработчики планируют облегчить МТ-ЛБ на 800 килограммов, что поможет навесить на нее дополнительное бронирование либо, в зависимости от выполняемых задач, установить другие модули.

Вопрос цены

Стоит отметить, что подавляющему большинству МТ-ЛБ "толстый" корпус и не нужен. Но сама возможность модульного монтажа дополнительной брони могла бы очень пригодиться в тех случаях, когда транспортер действует в составе противотанковых подразделений — существуют варианты "мотолыги", вооруженные ракетными комплексами "Штурм" и "Корнет". Кроме того, подобная функция крайне полезна для командно-штабных машин оперативно-тактического или тактического уровня, применяемых непосредственно в районе боевых действий. Штатное бронирование большинства существующих вариантов МТ-ЛБ выдерживает обстрел только из легкого стрелкового оружия.

© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкПлавающий бронетранспортер МТ-ЛБ во время демонстрационного показа военной техники на полигоне Алабино на Международном военно-техническом форуме "Армия-2016"
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Плавающий бронетранспортер МТ-ЛБ во время демонстрационного показа военной техники на полигоне Алабино на Международном военно-техническом форуме "Армия-2016"

Вооружение модернизированной МТ-ЛБ останется прежним: "мотолыга" сохранит 7,62-миллиметровый пулемет ПКТ для самообороны. На штатные транспортеры уже монтировали башенные установки от БТР-80, 23-миллиметровые скорострельные зенитные орудия, автоматические гранатометы и многое другое. За счет снижения общего веса машины на нее можно будет установить и более серьезные "аргументы" — например, боевые модули от российской бронетехники нового поколения, в частности дистанционно управляемый "Арбалет-ДМ". Однако эти меры необязательно признают целесообразными — МТ-ЛБ не способен заменить на поле боя БТР и БМП. Это машины разного класса и предназначены для выполнения разных задач.

"Машина должна быть современной, и дело тут не только в вооружении, — считает Виктор Мураховский. — У МТ-ЛБ механическая трансмиссия. Почему бы не подумать об автоматической? На модернизированном транспортере можно оставить старую приборную панель, а можно внедрить в конструкцию вариант боевой информационно-управляющей системы (БИУС) с цифровыми датчиками, дисплеями и прочим. Самое важное — машина не должна стать дорогой. Минобороны решится на массовые закупки только в том случае, если ее стоимость не слишком далеко уйдет от цифр, к которым оно привыкло".

Помимо модернизированного вездехода от "Ремдизеля" Минобороны рассмотрит и другие схожие по характеристикам бронетранспортеры, способные заменить в войсках харьковскую технику. Еще в апреле 2017-го замминистра Юрий Борисов в рамках рабочей поездки на оборонные предприятия Волгограда сообщил о планах закупить партию машин БТ-3Ф для комплексных испытаний. Эти гусеничные бронетранспортеры на шасси флотских боевых машин пехоты БМП-3Ф впервые представили широкой публике на форуме "Армия-2016". Но они значительно крупнее, тяжелее и дороже МТ-ЛБ и, по мнению ряда специалистов, полностью заменить в войсках старую-добрую "мотолыгу" не смогут.

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