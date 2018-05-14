В России модернизируют плавающий бронетранспортёр МТ-ЛБ

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Подготовленная в рамках гособоронзаказа модернизация легендарного плавающего бронетранспортёра МТ-ЛБ облегчит его на 800 килограммов, что позволит установить дополнительную броню, сообщил РИА Новости представитель завода "Ремдизель".

"В рамках государственного оборонного заказа "Ремдизель" проводит модернизацию МТ-ЛБ с целью повышения мощности и управляемости машины, а также снижения веса прежде всего за счёт установки нового двигателя КамАЗ-740.50. Мощность увеличивается до 360 лошадиных сил, а общий вес бронетранспортёра снизится на 500 килограммов", – сказал представитель предприятия.

Кроме того, установленная гидромеханическая коробка поворота позволит поворачивать машину на всех передачах с управляемым радиусом поворота.

"Также модернизация предполагает снижение веса гусениц: за счёт установки гусениц с закрытым шарниром достигается снижение веса еще на 300 килограммов. В результате общая масса машины упадёт на 800 килограммов. Это позволяет поставить дополнительную броню и защитить машину", – рассказали на заводе.

МТ-ЛБ (многоцелевой тягач легкий, бронированный) широко применялся в советское время как бронетранспортёр в мотострелковых подразделениях, как санитарно-эвакуационная машина, как тягач противотанковых пушек Т-12 и МТ-12 "Рапира", а также в качестве самоходного миномета и зенитной самоходной установки. МТ-ЛБ активно участвовал в боях в Афганистане, а также в военных конфликтах в странах бывшего СССР. МТ-ЛБ является плавающей машиной, его движение на воде осуществляется за счет перематывания гусениц. Транспортно-грузовое отделение находится в задней части машины и позволяет перевозить до 2,5 тонны груза или до 11 человек десанта. На базе МТ-ЛБ разработано целое семейство боевых машин.